金像獎2022看不到的畫面　MIRROR平頭之謎　娜姐透視步步驚心

第四十屆香港電影金像獎已經完滿結束，《怒火》成功奪得「最佳電影」及「最佳導演」兩項大獎，而謝賢亦憑《殺出個黃昏》以85歲高齡奪得「最佳男主角」成為全晚高潮之一。金像獎透過ViuTV現場直播，讓觀眾即時追踪紅地毯的盛況及每一個獎項花落誰家。但在鏡頭背後、準備出鏡、走上紅地毯或回到後台明星，大家又有沒有見過？

第四十屆香港電影金像獎紅地毯現場盛況。（葉志明 攝）

紅地毯

今屆的金像獎紅地毯，轉移至室內舉行，但也不改一眾出席影星的興奮心情。最令觀眾矚目，莫過於主唱金像奬主題曲《金人》、在開場時表演的嘉賓MIRROR。

MIRROR十二子齊集於紅地毯上，準備進場為演唱主題曲作準備。（莫匡堯 攝）

十二子齊集於紅地毯上，在接受傳媒訪問時默契地排好隊型，由隊長Lokman、副隊長AK負責主要對答。十二子分成前後兩排，身高儼如平頭，原來前排的Lokman、AK、Alton與Tiger等成員刻意「企得闊一闊」，方便傳媒在採訪拍照時能夠捕捉所有成員。

不少盛裝打扮出席的影星，都在紅地毯上打卡留念，而紅地毯的焦點，莫過於以超性感透視長裙出席的周秀娜，娜姐在紅地毯路上一直小心翼翼，亦由專人沿途「搒」住；而同樣以貼身性感長裙現身的謝安琪，幾乎被長裙拌倒。而憑《媽媽的神奇小子》提名「最佳電影」及「最佳女主角」的吳君如，在紅地毯上興奮打卡，更大方與工作人員自拍集郵。

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廖子妤憑《梅艷芳》獲得「最佳女配角」獎項後，在後台接受訪問時，即時透過視像電話聯絡未有來到現場的母親，親口告訴得獎的喜訊，期間喜極而泣。而憑《智齒》奪得「最佳女主角」的劉雅瑟，不僅在台上忍住淚水，在後台時仍然笑容滿面，大方的分享自己的得獎喜悅。