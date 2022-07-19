「金像男配」馮皓揚獲獎入讀TVB藝訓班　希望改善說話︰糾正懶音

憑《媽媽的神奇小子》奪得《第四十屆香港電影金像獎》最佳男配角的馮皓揚（羊羊），能夠在古天樂、林雪、謝君豪、柯煒林中脫穎而出，前途無可限量。當大家都關注他的去向時，昨日（18/7）正式開班的TVB藝員訓練班，就見到羊羊的蹤影。



馮皓揚首次拍電影，便入圍最佳新演員及最佳男配角兩個演技獎，最終贏得男配一獎。（梁碧玲 攝）

2600 人中獲取錄入讀

馮皓揚首次拍電影，便入圍最佳新演員及最佳男配角兩個演技獎，最終贏得男配一獎。其實自電影上畫後，羊羊都決定要全力向演藝發展，去年9月更在IG宣布休學，原來他一早有報讀TVB的藝員訓練班，當成為金像獎最佳男配角翌日，一個轉身便成為最新一屆TVB藝員訓練班的學員。

考考大家眼力，搵唔搵到羊羊出嚟？答案係……（第三排左一）（官方相片）

《媽媽的神奇小子》馮皓揚奪男配 曾患輕度亞氏保加症專注力不足

昨日，TVB娛樂新聞台都有報道今屆TVB藝員訓練班事宜，今屆報名人數超過2600人，羊羊成為24位香港學員其中一人，更會有內地及馬來西亞學員同時進行網課，課程並會由金像最佳導演，《十月圍城》陳德森擔任校長。今屆導師仲有錢嘉樂，同埋雙料視帝袁偉豪，羊羊一定獲益良多。

（官方相片）

開心自己一直做對了

從片段所見，羊羊與一眾學員首日上課，有到電視城內參觀民初街、古裝街等地，而在訪問中，亦聽出羊羊貫徹的謙虛。「他（陳德森）在上課時提到，一個好演員係要謙虛、留意身邊不同事物，這些我以往都一直有做，所以當我聽到時特別感動，即是自己一直在做正確的事。」

羊羊獲獎後，翌日便做回學員，繼續學習。（影片截圖）

訪問又問到他對課程有何期望？羊羊就直言想改善自己的語言能力：「我本身說話方面比較弱，希望糾正懶音，字正腔圓。」羊羊又想完成課程後，除了繼續向演員發展，也想學會一技之長，所以暫時會讓自己作多方面體驗。「如果日後有興趣的話，校長說可以深造，希望可以試多啲嘢。」羊羊說。

馮皓揚拍攝《媽媽的神奇小子》時只有14歲。（官方圖片）

曾患輕度亞氏保加症

馮皓揚小學時發現有語言問題，其後診斷患有輕度亞氏保加症、專注力不足及過度活躍症，程度輕微旁人難以察覺。為了追夢，馮皓揚9月在IG宣布決定休學做全職演員，趁青春訂下目標拼搏，決定亦得到媽媽支持。

慶功宴上，羊羊跟古老闆合照。（梁碧玲 攝）

「做個出色的香港演員」

馮皓揚在頒獎台上，一拿起獎座便感到其份量好重。 隨後便多謝吳君如、導演尹志文、老闆古天樂，又回憶拍攝時雖然有很多跑步場面，但一點都不覺辛苦，因為拍攝氛圍好好，大家都好認真。最後他一提到家人便忍不住淚水︰「要多謝爸爸媽媽，我好唔爭氣，但會用自己最大的努力，演好之後每個角色去報答家人，繼續謙虛做每個角色，做個出色的香港演員。」