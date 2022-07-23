《John Wick 4》首預告甄子丹現身　與奇洛李維斯刀槍齊出決鬥

自2014 年，由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick》（John Wick），由為狗仔報仇開始，將這個故事發展成超強的動作系列電影，亦令他重奪一線巨星的地位。昨日（22/7）奇洛李維斯已公開《殺神John Wick 4》第一張劇照，今日電影公司便在San Diego Comic-Con 正式公開首預告，大家熟悉的香港影星甄子丹亦有不少對戰畫面，令人期待。（上映日期︰2023年3月23日）

日前公開了首張劇照，並預告今日會有首預告登場。（《John Wick 4》劇照）

《殺神John Wick 4》繼續由前作導演Chad Stahelski執導，從預告可見動作依然亮麗，而且設計出不少新招數，壓軸一幕雙節棍車輪式打頭，相當嚇人。故事講John Wick今集將面對來自世界各地更多的殺手，而最為香港人認識相信是甄子丹及日本演員真田廣之。

預告一來，便是John Wick的練功場面，打到出晒血。（《John Wick 4》預告截圖）

甄子丹一身黑西裝登場，霸氣十足。（《John Wick 4》預告截圖）

預告中，甄子丹先以老闆身邊的高手身份登場，靜靜地坐一旁，隨後一個大頭就見到他跟奇洛李維斯大打出手，一手執日本刀，一手執槍，作近距離殺敵，相當刺激。

+ 6

單計《John Wick》系列首三集，全球電影票房已經累積到 5 億 800 萬美元（約港幣40億元），另外，整個系列已經成功建立出一個John Wick宇宙，可以衍生更多電影及作品，故除了第四集外，描述殺手酒店The Continental的前傳電影《The Continental》，亦會在不日登場。