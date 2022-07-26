嘉禾院線推撈麵餐被鬧氣味太濃　留言夢想餐單「貓山王」「火鍋」

香港戲院在月前重新開放後，吸引不少戲迷爆買入場，而隨防疫措施逐步放寛，戲院再次容許飲食後，不少院線各出奇謀，推出吸引觀眾的各式選擇。嘉禾院線日前於官方社交媒體上發文，宣布推出撈麵套餐，在旗下六間戲院的小食部有售。價值$45的套餐包括一份撈麵、4條芝士腸或4粒燒賣以及一杯22安士汽水，以性價比計算，在戲院小食部算頗高，然而卻引來網民一面倒的反對留言，更有不少幽默的網民留言建議他們的「夢想餐單」，有不少好笑建議之餘非常荒誕。

嘉禾院線在社交媒體發布「撈麵餐」的帖文，吸引大量網民流言及轉載。（嘉禾Facebook圖片）

有不少網民留言指，在戲院內進食撈麵，在氣味及聲音上非常滋擾，更引用經典喜劇《家有囍事》的截圖描述角色常歡「感動」的聲效，亦有網民指平時觀眾進食爆谷或薯片等香脆小食時，聲音已經造成騷擾，希望院線不要令情況惡化。

有網民以《家有囍事》來形容食嘢聲效，常歡（周星馳 飾）在何里玉（張曼玉 飾）描述電影世界時，在咪高峰前食杯麵，聲音被何里玉聽到後，常歡藉口指是自己感到流涕的聲音。(《家有喜事》電影截圖。)

鑑於院線加入撈麵套餐，網民以反諷方式，留言建議他們的夢想餐單，提出的「美食」選擇甚具創意，包括「貓山王可樂套餐」、「冬天限定火鍋」、「一人燒肉便當」以及懷舊的「燒魷魚及燴番薯」。同時亦有網民擔心衞生問題，指戲院內光線不足，食物容易倒瀉，而氣味亦會惹來曱甴老鼠，情況令部分網民十分擔心。