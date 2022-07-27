HKIFF｜郭富城談MIRROR個唱危機四伏：舞台安全需反覆驗證

第四十六屆香港國際電影節（HKIFF46）即將揭幕，本屆電影節設兩部開幕電影，分別為史詩式巨製《風再起時》舉行世界首映及香港電影史上製作規模最大的科幻電影《明日戰紀》。兩部電影分別以香港的過去與未來的故事與想像作為題材，重塑香港昔日的畫像，亦拓展科幻世界的重重危機。

《風再起時》由梁朝偉、郭富城兩大影帝擔綱主演。（《風再起時》劇照）

電影節今日（27日）舉行新聞發布會，連續四年擔任電影節大使兼主演開幕電影《風再起時》的影帝郭富城，攜同青年大使余香凝、《明日戰記》總監製兼主演古天樂及兩部電影的演員劉青雲、劉嘉玲、姜皓文等一同出席。

《風再起時》的主演影帝郭富城在接受訪問時提及這部史詩式的電影非常難得：「這部電影貫穿了我的角色很多個不同人生階段，我亦要由年輕演到中年及之後的階段，途中我需要演『中年發福』，真的需要增肥，留一個『小肚腩』，但因為電影要跳拍的關係，所以又要在三四日內減走肚腩，但又不可以不進食，所以要靠清淡的飲食及運動配合拍攝。」

郭富城出席電影節記者會時，指《風再起時》是一部難得的史詩式電影。（梁碧玲 攝）

為了配合《風再起時》的劇情，郭富城亦要練習跳舞：「劇情中，我與梁朝偉飾演的角色需要追同一個女仔，我用跳踢踏舞的方式，而偉仔則用彈鋼琴的方式來追求。我雖然有接觸過踢踏舞，但為了拍攝我也要重新練習，而偉仔亦要為電影由零開始學鋼琴。」

郭富城亦指有為《風再起時》的踢踏舞戲份專誠練習。（梁碧玲 攝）

對於近日人氣男子組合MIRROR在紅館舉行演唱會途中，有成員幾乎在舞台上發生意外，險象環生。作為亞洲舞台王者，郭富城開演唱會及舞台表演的經驗非常豐富，對舞台意外風險亦非常注重：「一般在紅館表演的話，都會提前三四日踩台，而在歌手踩台前，亦應該反覆驗證安全。」他亦希望所有表演的歌手、舞者以至工作人員都能夠安全平安完成演出。

郭富城亦有回應舞台安全的重要性，並希望所有參與的表演者、舞者及工作人員也能夠安全完成演出。（梁碧玲 攝）

第四十六屆香港國際電影節將為期17日，再度結合實體及網上形式舉行，精選了來自67個國家合共超過200部電影，將於戲院放映近300場，並有超過40部電影將會透過網上平台播放