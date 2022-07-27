HKIFF｜郭富城談MIRROR舞台安全問題　「通常提前三四日踩台」

第四十六屆香港國際電影節（HKIFF46）即將揭幕，本屆電影節設兩部開幕電影，分別為史詩式巨製《風再起時》舉行世界首映及香港電影史上製作規模最大的科幻電影《明日戰紀》。兩部電影分別以香港的過去與未來的故事與想像作為題材，重塑香港昔日的畫像，亦拓展科幻世界的重重危機。

《風再起時》由梁朝偉、郭富城兩大影帝擔綱主演。（《風再起時》劇照）

對於近日人氣男子組合MIRROR在紅館舉行演唱會途中，有成員幾乎在舞台上發生意外，險象環生。作為亞洲舞台王者，郭富城開演唱會及舞台表演的經驗非常豐富，對舞台意外風險亦非常注重。

郭富城亦指有為《風再起時》的踢踏舞戲份專誠練習。（梁碧玲 攝）

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郭富城又指一般在紅館演唱會，都會提早踏台板作排練。「通常提前三四日踩台，以確保熟習台上環境。而在歌手踩台前，亦應該反覆驗證安全才可。」他亦希望所有台上的歌手、舞者以至工作人員都能夠安全，平安地完成演出。

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郭富城亦有回應舞台安全的重要性，並希望所有參與的表演者、舞者及工作人員也能夠安全完成演出。（梁碧玲 攝）

第四十六屆香港國際電影節將為期17日，再度結合實體及網上形式舉行，精選了來自67個國家合共超過200部電影，將於戲院放映近300場，並有超過40部電影將會透過網上平台播放