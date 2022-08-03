Marvel︱變形俠醫教表妹做英雄　最愛超能力竟然同美國隊長一樣？

Marvel電影宇宙於第四階段內，不斷為原祖復仇者尋覓接班人，過渡到第五階段起的新紀元，繼美國隊長、黑寡婦及鷹眼後，變形俠醫（HULK）一角亦透過劇集《變形女俠：律政英雌》（She-Hulk：Attorney At Law）介紹Bruce Banner的表妹Jennifer Walters為接班人。為宣傳將於八月中啟播的劇集，Marvel於社交媒體上分段發布精彩影片，在其中一段宣傳影片中，變形俠醫向表妹闡述擁有超能力的優缺點，更意外揭露了一個與美國隊長一樣的「超能力」！

《She-Hulk》相信會成為變型俠醫的接班人。（imdb）

在影片中，變形俠醫與表妹一同練習運用過人的身體機能與力量，強調箇中的平衡與力量的操控，而Jennifer亦似乎輕易掌握自己新擁有的超能力。變形俠醫亦提醒表妹需要小心，成為超級英雄將會為她的人生帶來翻天覆地的變化，她會成為不少人虎視眈眈的目標，Jennifer似乎沒有放在心上，為劇集內有機會面對的危機埋下伏線。

在解釋得到超能力的「缺點」後，變形俠醫分享他最愛的超能力優點，由於他們的身體能夠迅速代謝，令他們分解酒精比一般人迅速，於是可以狂灌酒精而不會飲醉。

無獨有偶，「千杯不醉」亦是美國隊長的「超能力」之一，在《美國隊長：復仇者先鋒》（Captain America：The First Avenger）裡，當他在一次任務裡失去了兒時好友Bucky Barnes（即後來的寒冬戰士Winter Soldier）後，他便在空無一人的酒吧中借酒消愁，卻意外發現身體經過血清的強化後，無法飲醉，最後唯有與卡特探員（Agent Carter）在傾談中解憂。

在《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers：Age of Ultron）裡，一眾復仇者與老兵慶祝鏟除九頭蛇的派對上，雷神拿出精釀千年的好酒與美國隊長分享，當時史丹李（Stan Lee）飾演的老兵希望嘗試，然而雷神指他的酒不是常人的酒量能夠應付，但在旁的美國隊長卻輕鬆地駕馭酒精，再次重提他「千杯不醉」的超能力。