安芭赫德律師Elaine Bredehoft劈炮唔撈　網民︰留名等睇佢爆料

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的誹謗官司成為本年度最多人關注的娛樂大事，女方在審訊過程中被揭發恐怖暴力的一面，更疑似捏造證據誣蔑尊尼，形象直插谷底。由於不滿判決，安芭決定上訴，並公開表示已經收集了大量新證據，不過安芭的代表律師Elaine Bredehoft卻被爆劈炮唔撈。

安芭與尊尼談判破裂，正式宣布上訴。（視覺中國）

據外媒報道，安芭聘請了另外兩位律師David L. Axelrod及Jay Ward Brown來頂替Elaine。有消息指Elaine今次是辭職，不過被問到為何作出這個決定時，她向傳媒表示：「是時候交棒了，我已向安芭和她的上訴團隊保證，在他們朝著成功的道路前進時，我將全力配合和協助他們。」

安芭赫德的代表律師Elaine Bredehoft（左一）多次被網民笑稱像是「淘寶找的」。（Getty Images）

消息傳出後，大批網民都非常關注事件，更同情曾多次公開力撐安芭的Elaine，並指Elaine很可能一直都被安芭蒙在鼓裡才會在庭上表現德那麼差，亦有人笑言要留名等睇Elaine向傳媒爆出安芭的黑材料。不過有支持安芭的網民就表示Elaine面對尊尼的律師團顯得實力懸殊，安芭另聘律師亦是人之常情。

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