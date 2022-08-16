《明日戰記》與ANSONBEAN唱主題曲　Winka@COLLAR︰咬緊牙關渡過

《明日戰記》由古天樂監製及領銜主演，吳炫輝執導，劉青雲、劉嘉玲領銜主演，姜皓文、謝君豪主演及張家輝友情客串，將於 8 月 25 日正式上映。為《明日戰記》創作配樂的陳光榮，同時亦為《明日戰記》撰寫主題曲《明日之明日》，並由ANSONBEAN （陳毅燊）及COLLAR成員Winka（陳泳伽）一起演繹這首集合多種音樂元素的主題曲。今次亦是COLLAR成員近日最新舉動。

電影配樂陳光榮為《明日戰記》創作埋主題曲《明日之明日》，由Winka@COLLAR與ANSONBEAN合唱。（官方相片）

歌曲透過兩位年輕歌手，展現人類在面對巨大挑戰時，能團結一致及無畏無懼，鼓起勇氣將不可能變成可能。主題曲 MV今日正式於社交平台上線。主題曲《明日之明日》透過歌詞唱出整套電影的意念，為正在面對挑戰的人作出鼓勵及送上勇氣，表達只要團結一致，就可無畏無懼地開創生機。ANSONBEAN當初知道自己獲邀為《明日戰記》唱主題曲，覺得非常榮幸和緊張，這歌曲很多高音位，對他很有挑戰性，而為了有最佳表現， ANSONBEAN在錄音前盡力練習，更與歌曲監製陳光榮緊密溝通，把練習的demo都傳給監製，被陳光榮稱讚勤力又認真。

ANSONBEAN在錄音前盡力練習，更與歌曲監製陳光榮緊密溝通。（官方相片）

至於Winka@COLLAR，當第一次收到主題曲demo後表示：「我平時收到新歌，會先了解是甚麼曲風和種類，然後就會做功課，特別聽多些該類型的歌，但是這首歌好特別，定義不到是哪一種類型，它是為《明日戰記》度身訂造的。我錄音之前將歌曲聽了好多次，因為這首歌的情感拿捏要很到位，不是唱得很有型便可以，不可以用單一的情緒去唱出來。」

Winka@COLLAR 亦深深被歌詞所感動，「如我和COLLAR般，大家在這個階段要經歷不同的挑戰，只要我們都咬緊牙關，就可以一齊渡過。」（官方相片）

同為本片創作配樂的歌曲監製陳光榮亦分享，因為電影裡劉青雲的一句對白︰「我哋要繼續行落去」造就了這首電影主題曲，副歌第一句歌詞裡寫的「一齊一齊 繼續行落去」，就是希望把看畢電影的感受都放進去電影主題曲之中。Winka@COLLAR 亦深深被歌詞「絕望下結集同路 原來能逆風去」所感動，「令我感覺到就算有時面對逆景，只要大家都有相同信念，結集了大家的力量，事情就會有可能做到，亦剛好濃縮了整套電影主要意念。這剛好和我守護的信念一樣，如我和COLLAR般，大家在這個階段要經歷不同的挑戰，只要我們都咬緊牙關，就可以一齊渡過。」