《明日戰記》開畫半日大收144萬　勢破姜濤紀錄榮登港片開畫冠軍

由天下一電影製作，古天樂擔任總監製及主演，吳炫輝執導加上劉青雲、劉嘉玲、姜皓文主演的香港首部科幻大製作《明日戰記》，期待多年，今日（25/8）終於正式上畫。電影早前的優先場票房凌厲，而開畫日的預售情況亦非常理想，截止今日下午1點，《明日戰記》票房已高達144萬，率先追過《闔家辣》今年開出的133萬紀錄，下一步正向姜濤主演的《阿媽有咗第二個》出發。

不少香港人與古生入場並肩作戰，令電影開畫數字理想，（《明日戰記》劇照）

電影《明日戰記》上星期率先放映3日優先場，總場數達125場，令一眾機甲迷、科幻迷、電影迷，先睹為快，結果銷售情況理想，亦帶出口碑。來到正式開畫日（25/8），只計單日即場及預告數字，截止下午1點，票房已大收144，破了由吳君如監製及主演，鄭中基、梁詠琪、呂爵安主演的《闔家辣》，當時開畫日票房報133萬港元。

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至於暫時榮登2022年度，華語片香港開畫票房冠軍的就是由彭秀慧執導，毛舜筠、姜濤、柳應廷主演的《阿媽有咗第二個》，當日開畫報176萬。事實上，《明日戰記》仲有大半日時間慢慢追，而且晚上的黃金檔期仍有場次未全數爆滿，30多萬的距離相信好快會追過。而按照走勢，保守估計《明日戰記》至少可收過200萬，登上2022年華語片香港開畫票房冠軍寶座。

《闔家辣》由賀歲變暑期電影，開畫日票房報133萬，最後票房更大破3000萬。（劇照）