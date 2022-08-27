焦點影人︱《四面夏娃》超資賣樓填數　吳君如︰要片場籌錢買菲林

第四十六屆香港國際電影節（HKIFF）現在舉行，今屆電影節挑選從影四十年的吳君如為焦點影人，並從吳君如參演的超過一百四十部電影中，精選十部進行播映與修復。今日（27/8），吳君如出席電影節舉辦的香港名家講座「Face to Face with Sandra Ng」，與著名影評家、嘉賓主持登徒先生分享演藝生涯的高低起跌，並邀請伴侶陳可辛、女兒，以及甘國亮、鄒凱光、林海峰及文念中等一眾圈中好友兼拍檔到場。

成為HKIFF的焦點影人，回顧在電影圈所經歷的四十年，吳君如感到難以置信：「好像《家有囍事》裡，哥哥（張國榮）的形容一樣，我咁『烏烏搲搲』都做了四十年的戲。」而對吳君如而言，電影原來並非自己預期的人生：「我預期的人生是一個公主，讀名校、讀大學，然後遇到一位白馬王子。可惜最後讀不成書，父母見我平時很幽默搞笑，便認為娛樂圈會適合我。」

回想入行時的經歷，吳君如指自己有過不少放棄的念頭：「當初參加一年的訓練班，我抱着去玩的心態。後來有過不少放棄的想法，但放棄的話我去做甚麼？我又沒有想法，所以繼續捱下去。」直到參與《歡樂今宵》節目，在製作團隊中遇到不少高手，才慢慢走出了自己的道路，一做便做了三年，亦因此得到拍攝電影的機會。

提到吳君如，觀眾定必對她的喜劇作品非常深刻。對吳君如而言，卻對喜劇生涯與作品有得失兩面的評價：「喜劇是我的成就，也造成許多遺憾。我原本並不計劃這樣行我的演藝路途。」吳君如提到一部令她廣為觀眾熟悉的電影：「因為《霸王花》，我從一眾女演員之間跑出。《霸王花》是一部打戲，當時我完全不懂得動作，卻每日與惠英紅等拍攝打戲。當時連槍也不懂得用，卻每日幾百發子彈地打，又試過被子彈殼打中，當時的導演說：『你咁冇演員道德嘅？』卻因為角色搞笑的效果，令吳君如在電影中跑出。」

在銀幕上經常裝瘋扮傻，而現實生活中，吳君如亦有一股傻勁：「曾經有五年的時間，我不斷拍笑片，二十四小時拍三組戲，我完全不知道自己在拍甚麼、每日在做甚麼。於是萌生一個置諸死地而後生的念頭，大膽地為自己籌組一部電影。當時邀請甘國亮處理劇本，雖然有許多疑問，但我不想再停留在安全範圍內，所以決定完全豁出去，最後便有了《四面夏娃》這部電影。」

《四面夏娃》是一部由吳君如自資籌組拍攝的電影，吳君如作為監製的道路，亦因此而展開。君如提到拍攝電影時，資金非常短缺，當時狀態極為艱難：「有一位老闆肯借四百萬給我，我起初以為不用還，最後電影超支至七百萬。曾經試過在拍攝期間，菲林被拍盡，但戲份卻未完成，但我真的沒有錢，於是即場在廠內籌錢，用$7000元到電影公司買菲林完成該段戲份的拍攝。」

拍攝期間，君如每日面對拍攝以外的工作，事事親力親為：「每日也有不同部門的工作人員索取工資，為了還清超支下的債項，我甚至要賣樓還錢。而我亦要親手托『一餅餅』菲林到電影公司請張叔平進行剪接，以及後期的配音。當時吳宇森的電影公司沒有升降機，我便捧着菲林行樓梯。」

吳君如的電影作品遠不止《霸王花》與《四面夏娃》，然而兩部電影所帶給君如的經歷以至轉變，則奠定她作為一位女演員與電影工作者的基礎，令吳君如成為香港電影史上其中一位極其重要、標誌性的人物。