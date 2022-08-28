爆谷一周︱劉青雲被爆鑽研劇本心思細密　谷德昭：莊文強都怕咗你

《明日戰記》於本周正式於香港上映，香港及澳門兩地總票房於兩日內衝破一千萬港元，無負觀眾多年來寄予的厚望與等待。電影總監製兼主演古天樂攜同另一男主角劉青雲接受電視節目《爆谷一周》訪問，與谷德昭分享電影製作過程的辛酸，並大談古天樂與劉青雲對電影演出與製作的投入及看法。

討論《明日戰記》與科幻片外，谷德昭亦與兩位影帝級演員討論演戲的心得。（《爆谷一周》節目截圖）

古天樂與劉青雲同為影帝級演員，各有數十年的演戲經驗與心得，他們一致認為就角色的演繹方法與導演溝通最為重要。古天樂指出：「我看完劇本後，必須與導演溝通，向導演提出問題，並尋求答案。並不能夠單靠熟讀劇本，自己設計角色，因為有時不管你如何準備，電影角色具有生命力，會自動誕生。」

古天樂強調，拍攝電影時，除了用功熟讀劇本，更重要的是與導演緊密溝通。（《爆谷一周》節目截圖）

古天樂提到曾經於一部電影中飾演殺人犯，於是向一位前輩演員借鏡演繹殺人犯的心態，答案令他嚇了一跳：「那一位前輩竟然答我，他自己會買一隻雞，然後在浴缸中嘗試整死牠。對我而言，這個方法太過火，便再請教他有沒有其他方法。」

古天樂曾向一位前輩請教感受殺人犯心理的方法，前輩則教他一個異想不到的做法。（《爆谷一周》節目截圖）

劉青雲談到演戲，便一改調皮雀躍，非常嚴肅地分享：「很多時候一個角色的性格在文字上可以有很多變化，早期要靠自己界定角色，然後再尋找最佳的演繹方法。」對劉青雲的認真，谷德昭亦有所聽聞：「有一次跟莊文強導演談到與劉青雲合作，他提到自己最怕跟劉青雲討論劇本，因為他經常看穿劇本的問題，問到非常仔細，令莊文強也啞口無言。」

谷德昭提到，莊文強導演曾指自己最怕與劉青雲討論劇本。（《爆谷一周》節目截圖）

劉青雲則笑指有同感的其實不止莊文強一人：「我覺得不是鑽研劇本，而是一種思考。要想清楚人物的動機，每一場戲的演繹方法。」古天樂亦提及類似的經歷：「有一次與莊文強聊天，談到劇本的問題與漏洞，他立時指：『如果是青雲問就死定了！』他的問題可以令你啞口無言！」