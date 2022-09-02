不計片酬期待與新晉創作人合作　周秀娜：長期單身靠戲中浪漫止癢

第二屆《美麗香港人．情．事》短片拍攝計劃今日（2日）舉行頒獎典禮暨作品展。除了一眾主辦單位代表外，大會邀請到活動大使周秀娜、顏卓靈、馮皓揚與葛民輝一同出席並擔任頒獎嘉賓。

周秀娜連續第二年擔任短片拍攝計劃活動大使。（葉志明 攝）

周秀娜為計劃連續第二屆擔任活動大使，她表示：「上一屆招募了不少參與計劃的創作人，今屆擔任嘉獎嘉賓，希望能夠欣賞到他們的得獎作品，算是有始有終。」近年，不少資深電影演員均積極參與短片比賽作品或學生作品的拍攝，雖然片酬或資源未必豐富，然而周秀娜表示：「如果題材適合，或者我看到劇本角色後希望嘗試的話，片酬並非問題，最重要是製作團隊有心拍出好的作品送給觀眾。」

娜姐指有興趣拍攝短片或學生作品，片酬並非問題。（葉志明 攝）

長期單身的娜姐，被問及會否有興趣參與戀愛配對節目的明星版本，她笑指：「咁正？我期待下一期會辦明星賽！」而娜姐又續指：「姊弟戀也可以接受，對我而言年紀並非問題，以前雖然比較抗拒，但現在覺得最重要兩個人能夠合拍。」

娜姐指自己長期單身，連姊弟戀也能夠接受。（葉志明 攝）

雖然戀愛生活尚未有着落，但對於在電影中戀愛止癢，娜姐笑指無任歡迎：「我經常跟編劇導演交談時也會提到，我非常容易投入在電影世界中的戀愛感覺，因為我經常、長期、一直單身，所以想經歷的愛情與浪漫都全靠拍電影感受。」