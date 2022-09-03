《飯戲攻心》組團撐王菀之　贈蔬菜花束︰最貼心見我瘦咗有腰

集愛情、親情、兄弟情的溫情電影《飯戲攻心》，由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文（Peter）主演，將於9月7日中秋檔上映。繼上次「飯團」組隊撐大佬子華主演的舞台劇後，「飯團」昨晚（9月2日）再度出動力撐Ivana主演的舞台劇《Proof求證》，可見一家人感情好到爆。



Ivana正在演出舞台劇《Proof求證》。（官方相片）

《飯戲攻心》的導演兼編劇陳詠燊，連同太太率領Stephy、陳湛文以及「彩旦飯腳」王丹妮（Louise）捧場及到後台探班，場面熱鬧。Ivana完成舞台劇演出到後台與眾人相聚，陳湛文繼續發揮搞笑功力，率先送上蔬菜花束，他笑言：「你是我們的美女廚神，完成劇力萬鈞的舞台劇後必定會很餓，所以送你一束特別的花。」不過Ivana反指Peter從來都沒有這樣稱呼過自己，Peter腦筋急轉彎說：「我平時叫你豬豬啊。」

大家好有心，送上蔬果花束及「美女廚神」燈牌。（官方相片）

三佬陳湛文延續在戲中與Ivana繼續打情罵俏。（官方相片）

所謂特別花束其實是蔬菜花，包括有牛油果、三色椒、蘆荀、紫椰菜花、菜心、粟米等，營養纖維相當之高，亦迎合在《飯戲攻心》「美女廚神」稱號。Ivana都笑言自己不用外出買餸。而對於《飯戲攻心》一班家人特意前來探班，Ivana感到窩心是：「他們最貼心是見到我現在瘦了有腰，所以送了很多菜給我。」Stephy在旁邊聽到後笑了一笑，即時令Ivana反問她：「Stephy你笑甚麼？你對腰很敏感嗎？」Stephy笑著回應：「一向都知道你有。」

Stephy聽到Ivana有番條腰，不禁笑出聲。（官方相片）

而陳詠燊連同Stephy代表《飯戲攻心》團隊送上「美女廚神」靚靚燈牌，跟Ivana戲中一角相符，不過Ivana對於這個稱號見慣不怪：「因為我一出生已有這個稱號，早已習慣了。」當大家建議將花束打邊爐時，Ivana就表示有點害怕，因為不能想像將牛油果放進火鍋之中，Peter即時建議整一個沙律拼盤，最易處理及進食。最後Ivana表示十分願意下廚煮食給「一家人」，只要大家願意便會下廚。

王丹妮將會在《飯戲攻心》中以「彩旦飯腳」出現，大家密切留意。（官方相片）

導演陳詠燊表示子華曾提及大家要一起食飯，不過就要等他完成演出，當然大家都十分願意等待。而「彩旦飯腳」王丹妮亦對Ivana 表現大表讚賞，坦然表示獲益良多：「Ivana的舞台劇十分好看，很多部分都令我感到十分心酸，很多長對白演員都處理得相當好，同時我亦學習了許多。」