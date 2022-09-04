王冠｜Netflix已找到最佳人選　威廉王子與凱特將於第六季亮相

改編自英女王生平的Netflix劇《王冠》（The Crown）自2016年開播以來大受歡迎，有傳英女王本人都有收看劇集。劇組與去年7月開拍第五季，劇情將會延伸至90年代初，重現戴安娜王妃之死的一幕，並宣布於今年11月上架。同時，Netflix亦為第六季進行選角，更於昨日（3日）公布了飾演年輕版英國劍橋公爵夫人凱特王妃及威廉王子。

Netflix已找到飾演威廉王子與凱特的最佳人選。（Getty Images）

第六季劇情將延伸至2001年，更會有凱特邂逅威廉的情節。（Getty Images）

Netflix於今年5月已開始為第六季進行選角，由於第六季劇情將會延伸至戴安娜王妃離世後，劇組公開招募飾演16至21歲的年輕男士來飾演威廉王子及飾英國劍橋公爵夫人凱特王妃的年輕女子。據外國傳媒報道，Netflix已經找到適合的選角，而三人中都沒有拍劇經驗。

Netflix Drama ‘The Crown’ Finds Its William And Kate: Two Actors To Play Prince & Newcomer Cast As Kate Middleton In Season 6 https://t.co/j3Mu4tw2RG — Deadline Hollywood (@DEADLINE) September 2, 2022

消息指16歲的Rufus Kampa及21歲的Ed McVey將會飾演不同年齡階段的年輕威廉，而19歲的Meg Bellamy就會飾演剛剛與威廉認識的凱特。三人當中只有Rufus Kampa有參演過舞台劇演出，而Meg Bellamy就是 St Crispin’s School的領袖生，更在公開考試中奪得A*的優異成績。