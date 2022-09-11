飯戲攻心專訪｜喜劇本應要認真做　陳詠燊︰求其演笑位就會假

由陳詠燊（Sunny）執導，黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之主演的電影《飯戲攻心》，電影起初以賀歲片掛帥，廣大觀眾一句潛台詞︰「唔爛就收貨啦。」疫情關係延到中秋上畫，失去「賀歲」這保護網，大家明刀明槍赤裸裸地吃這口飯又如何呢？結果係︰笑到噴飯！上畫兩日票房已過500萬，走勢凌厲。



更加有不少觀眾看後，盛讚作為一部港式喜劇，劇本竟如此細緻有深度，絕非單靠兩三個笑位再硬撐開去的「賀歲模式」。導演陳詠燊︰「大家有個共識，這是一部認真去做的喜劇，因為認真做，笑位先會更好笑。」事實證明只要是好戲，哪怕排到甚麼檔期，都一樣經得起時間考驗，甚至，《飯戲攻心》將會成為日後每年大時大節，都會開出嚟睇下笑下的經典。



《飯戲攻心》經歷了大半年的止步，終於順利上畫更獲觀眾喜愛，導演陳詠燊最感安慰。（陳順禎 攝）

飯檯下的交戰

陳詠燊當上編劇近廿年，由於師承馬偉豪，編過的不少都是喜劇，但多年來竟未曾編過一套賀歲片，以為今次是第一次賀歲作品，結果上天就是要你得不到。「坦白講，寫劇本都是故事向為主，沒有想賀不賀歲，今次目標只有一個，認認真真度一個自己相信的喜劇，以戲劇為主的喜劇。」要自己相信，首先要相信中國人社會中，一餐晚飯的意義。「我好重視家庭飯局，大時大節都要一家人食飯。華人社會好重視餐飯，無論有何爭拗，到夜晚食飯一刻都要圍埋一齊面對，不小心有人一句話撻著檯上某某，自然會引至檯底交戰，我從這方向去想，覺得這個設定出來會幾好笑。」

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電影圍繞陳氏三兄弟與他們的女朋友，六人之間發生的故事以屋企作為主要場域。《飯戲攻心》電影劇照。

棟篤笑研究學

劇本寫起，老闆通過，然後度卡士，出現了一個名字，黃！子！華！對任何編劇而言，可以跟黃子華合作是一件大事，但對陳詠燊而言更是大件事！因為子華不單是自己的偶像，更是啟蒙，其作品曾經成功拯救受盡羞辱，自信心沉到地底的陳詠燊。

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隨便找個人，都可以背出黃子華在棟篤笑的笑話，但要研究當中的喜感程式，沒有幾個人，陳詠燊是其中一人。（視覺中國）

陳詠燊︰「讀演藝第一年主修編劇，Open Day要演一套喜劇，大家叫我寫劇本，我寫極都寫唔到，好辛苦寫完返去大家圍讀，全程冇人笑，正如黃子華所講︰『講笑話唔好笑會畀雷劈！』還未算，同學一句︰『不如用一個外國劇本改編算啦！』這句話更令我自覺好羞辱。」

陳詠燊︰「我租晒棟篤笑LD返屋企，一睇到引我笑便暫停，諗下點解呢個位引到我笑。」（陳順禎 攝）

自恥近乎勇，於是Sunny想起要拜師，隔空拜黃子華為師。「我租晒棟篤笑LD返屋企，一睇到引我笑便暫停，諗下點解呢個位引到我笑，歸納後發現當中包括借喻某個人、誇大某件事、食字、自嘲，誤導大家講A其實講緊B，根本入面係一條條方程式，仲有哲學當中。」而當Sunny記得晒這些招式後，第二年挑戰自己，自薦去寫一個Talk Show，結果全班都笑住收貨。

演員要愛得投入，往後的笑位才成立。戲中黃子華與Stephy飾演前度情侶，幾餐飯泛起兄弟間的情義。(《飯戲攻心》劇照)

黃子華︰「個劇本你好有心機寫喎！」

可想而知，當黃子華承諾接拍《飯戲攻心》時，那種興奮，而Sunny更難忘是與子華相約見面，子華坐低的第一句︰「個劇本你好有心機寫喎！」那份肯定，那股力量是旁人難以想像。Sunny更特別分享一單自己不敢與子華合照的往事。

陳詠燊︰「C君結婚，我認識新娘黃天頤獲邀去飲，當時見主家席星光熠熠，有Do姐、容祖兒、蔡卓妍，還有黃子華，C君知我喜歡子華，叫我同子華打招呼，還過料給我︰『佢成日提起你套《逆流大叔》』當下我遠遠地望住子華，但一直不敢行埋去，只是剛好大家有一刻眼神接觸，大家互望點個頭，這個相遇就此作結。想不到年多後，大家有機會合作，這又令我肯定一件事，原來只要你努力做好某件事，你渴望見到的人就會在你身邊出現，幾咁勵志。」

「認真去做一部喜劇」

《飯戲攻心》是一個用戲劇去醞釀出喜劇的事情，劇本認真寫，演員都要認真演才成事，而劇組更認真到要圍讀要排戲。陳詠燊︰「單是圍讀劇本都做了兩次，排戲又做了兩次，某些演員與角色關係較特別的，又再排練多一、兩次，以港產片來說是相當少有。」

陳詠燊直言起初寫《飯戲攻心》，並沒為任何演員去寫，到落實演員才加一些演員細節在內。（陳順禎 攝）

「大家有個共識，這是一部認真去做的喜劇，因為認真做個笑位先會好笑，求其演，段感情唔夠真，個笑位就會假，個尷尬位都會變得唔真，唯有認真去做成件事出來就會真係好好笑，大家一齊好認真去做一部喜劇。」

坊間都有聲音，覺得子華對上兩部賀歲片不濟，反應不一，但Sunny倒有自己一套見解︰「《棟篤特工》是一部特工片，華麗地穿插很多任務是必然的，這樣拍都好合理。至於《乜代宗師》，子華是有自己的哲學想講，而他亦講到。」無論如何，《飯戲攻心》終為子華挽回觀眾的信心，入得場的都會滿足地散場。