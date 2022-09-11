D23｜Marvel影劇大晒冷　新《美國隊長》、《秘密入侵》正式登場

迪士尼D23博覽會近日舉行，旗下Marvel Studios舉行多場發佈會，介紹未來將會推出的影視作品，當中最受矚目的要數《美國隊長》系列新作《Captain America: New World Order》，除了有新任美國隊長「飛隼」與「寒冬戰士」回歸，仲加入2008年上映的《新變形俠醫》（The Incredible Hulk）細胞生物學博士Samuel Sterns，並由Tim Blake Nelson回歸飾演。

《美國隊長》系列新作《Captain America: New World Order》在D23登場。（Marvel Studios圖片）

《秘密入侵》預告曝光。（影片截圖）

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另一焦點落在影集《秘密入侵》（Secret Invasion），講述外星人群族Skrull入侵地球，森姆積遜（Samuel L. Jackson）飾演的Nicky Fury回歸與之對抗，席間公開的首條預告片中見到奧斯卡影后奧莉花高雯（Olivia Colman）及「龍母」Emilia Clarke等登場，當切度（Don Cheadle）飾演的「戰爭機器」亦會現身，而這個角色主導的影集《Armor Wars》於發布會上亦有介紹。

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