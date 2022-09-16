阿凡達：水之道︱占士金馬倫新作力證3D電影不死：觀眾只係睇慣咗

由全球賣座電影導演占士金馬倫（James Cameron）執導，事隔十三年推出續集的史詩式科幻電影《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）將會於今年12月16日上映。

《阿凡達：水之道》預計將於今年12月16日上映。（《阿凡達：水之道》電影先導劇照）

首集《阿凡達》（Avatar）於2009年上映，當時3D電影技術雖然非新鮮觀映模式，然而在電影團隊的推動下，進一步完善當時的技術，以呈現潘朵拉星球的獨有奇觀。而自《阿凡達》開始，世界電影亦牽起一鼓長達近十年的3D電影潮流，直到近年，3D電影才逐漸減產。

占士金馬倫曾多次就《阿凡達》出席電影技術交流研討會。（Getty Images）

對於3D電影在《阿凡達》後一直未得到技術及效果上的重大突破，評論界一直有「3D電影已死」的觀點，認為3D電影的發展已到達窮途末路，然而據外媒報道，占士金馬倫近日於外國導演圓桌節目上，罕有就3D電影的前程發展開腔回應，他表示：「3D電影對大眾而言或許已經『過時』，然而卻非事實，只是觀眾看慣了而已。就正如彩色電影初推出時，亦是一大賣點，觀眾會因為電影以彩色拍攝而觀映。」

占士金馬倫指3D電影未死，只是觀眾看慣了效果，技術亦一直未有重大突破。（Getty Images）

占士金馬倫亦補充指，3D將會成為《阿凡達：水之道》的賣點之一，再次對全球票房造成一定刺激，但3D亦只會是該電影其中一項賣點，並非最主要吸引觀眾的環節。外界亦估計，續集將會創造一項奇觀，重新帶觀眾刷新對3D電影技術的認識，更有機會再次牽起另一波3D電影製作的浪潮，以3D結合敘事，成為電影的語言的一部分，而非單純電影的其中一項版本選擇。