職業特工隊｜七八集曾兩度停拍致延期　湯告魯斯向大自然「讓路」

湯告魯斯（Tom Cruise）主演的賣座電影系列《職業特工隊》（Mission：Impossible）第七、八集《職業特工隊：死亡清算》（Mission：Impossible—Dead Reckoning）分為上下兩半上映，目前將以第七集形式上映的上半部已完成拍攝，而下半部則處於拍攝過程中。第七集預計將於2023年7月14日上映，而尚未煞科的第八集則預計於2024年6月28日上映。

《職業特工隊：死亡清算》將會分為上下兩半，以第七及第八集形式上映。（imdb）

雖然電影上半部分第七集的拍攝現已完成，然而《職業特工隊》製作團隊竟曾兩度停止拍攝，間接押後電影上映日期。首次停拍，源於疫情於全球爆發，劇組無奈下唯有中止在疫情嚴峻的意大利進行拍攝。第二次停拍，則由於拍攝現場有一輛特技電單車意外起火，引發小型火災。雖然沒有人因此而受傷，但處理亦令拍攝工作一度停擺。

《職業特工隊：死亡清算》拍攝期間，於意大利遇上疫情高峰，一度暫停拍攝工作。湯告魯斯亦曾於威尼斯被攝到戴上口罩拍攝。（imdb）

近日，《職業特工隊》製作團隊亦面對一次「自然危機」，令現場拍攝工作一度停止。據外媒報道，劇組日前於英國湖區一帶進行拍攝，期間竟然有一大群綿羊誤闖拍攝現場，一度衍生混亂。而身兼電影主演及監製的湯告魯斯，據報於現場火速「讓路」，先暫緩拍攝工作，容許羊群經過後，再重新還原外景設置，繼續拍攝。

《職業特工隊：死亡清算》一如前作，進行大量外景拍攝，是次則於英國湖區遇到龐大羊群闖入拍攝現場。《職業特工隊：死亡清算》電影花絮照。（imdb）