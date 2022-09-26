璀璨帝國｜貴婦衝突繼續升溫　《真人快打》靚仔男主角加入第三季

Netflix名媛真人騷《璀璨帝國》（Bling Empire）去年首播後大受歡迎，節目揭開了生活在美國洛杉磯的亞洲名媛如何為名氣鬥得你死我活，情節既離地又Juicy。日前Netflix在第二屆「Tudum：2022 年 Netflix 全球影迷盛會」中，公開了最新預告，並宣布第三季即將於10月5日回歸。

《璀璨帝國》第三季即將於10月5日回歸。（Netflix）

來到第三季，46億身家富婆Anna與頂級貴婦Christine Chiu的衝突繼續升級，其他成員亦被逐個被牽扯其中。在上一季嘗試拍拖的Kevin和Kim關係愈來愈複雜，Kim帶同電影《真人快打》的靚仔主角Lewis Tan一同參加聚會後被Kevin質問，Kim更公開指：「你不是我喜歡的類型！」

另外，Kelly前男友 Andrew在第二季結尾亮相為節目帶來新的衝擊。預告中，看到Anna帶著Andrew出席聚會，而節目一眾成員，包括Kelly都在場，令眾人嚇得目定口呆。亦看到原本跟Christine一直保持著友好關係的Jamie竟然吵架，並指控Christine是大話精，而Christine的宋朝後代老公更嬲爆掉咪拒絕拍攝，混亂情況一發不可收拾。

璀璨帝國｜Christine被指過度整容 舊照曝光網民讚唔整仲靚