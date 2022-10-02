里安納度抨擊中國漁民濫捕　中國網民：女友不過25歲有資格指責？

荷里活著名影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）一直熱切關注全球環保議題，透過個人知名度與影響力，喚醒影迷以至全球的環保意識。近日，里安納度接連於社交媒體上，針對中國漁民進行深海濫捕行為，進行抨擊，引起中國網民關注，並激動回應里安納度相關言論。

里安納度狄卡比奧作為聯合國氣候問題大使，不下一次於聯合國針對環保議題進行發言。（Getty Images）

里安納度於社交媒體上分別分享一則轉載自《紐約時報》（New York Times）題為《中國如何瞄準全球漁穫供應》的文章，以及發表一段申明個人立場的推文，內容大意抨擊中國於過去二十年擴展深海捕漁艦隊，不僅耗盡自己周邊水域的海洋生態，更於全球各地水域繼續進行深海捕漁。

里安納度的帖文與社交媒體上引起廣大注意，不少外國用戶留言表示支持，亦有網民表示承認過去美國亦曾經有過類近濫捕行為。然而推文亦同時引起中國網民關注，引發連串反響，除了常見地反擊有辱國體一類的回應外，亦將日本核安全問題牽進其中。

里安納度狄卡比奧的推文引起國外與中國兩極反響。（Getty Images）

事件甚至引起中國網民留言：「連女朋友都不選超過25歲以上，有甚麼資格指責別人濫捕？」、「你乘坐私人飛機、遊艇時不是很開心嗎？」將里安納度的私人生活也一併牽扯進環保議題的爭拗中。

里安納度狄卡比奧被中國網民留言指，選女朋友都不過25歲、沒有資格批評中國捕魚問題。《華爾街狼人》電影劇照。（imdb）

里安納度雖然不時高調乘搭私人飛機及遊艇，然而他作為聯合國氣候問題大使，經常針對全球各國環保問題發聲。而且據報他亦經常捐錢推動環保，外界估計累積超過一億美元（約港幣七億八千萬元），而受助工作包含舒援氣候問題、保護動物及保育海陸生態等。

里安納度狄卡比奧不時高調乘搭私人飛機與遊艇。《華爾街狼人》電影劇照。（imdb）

而過去全球各地發生自然災害期間，里安納度亦主動捐輸，如為亞馬遜森林及澳洲發生的火災，分別捐出500萬美元（約港幣四千萬元）及300美元（約港幣二千三百萬元）。