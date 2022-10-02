《飯戲攻心》票房4700萬創佳績　成唯一一部非周星馳喜劇打入20大

由陳詠燊執導，黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、陳湛文、林明禎主演的喜劇《飯戲攻心》，踏入第四周，票房持續報捷，最新票房數字已達$4,700萬港元，成功躋身香港最高電影票房華語片20大。而翻查資料，連同《飯戲攻心》在內，能晉身20大的喜劇就只有7部，當中有6部盡是周星馳作品，換言之《飯戲攻心》成功打破星爺的壟斷局面，在20大入面穩佔一席。

《飯戲攻心》不單為黃子華創下個人票房最高紀錄，更成為票房20大入面，能與周星馳作品匹敵的唯一喜劇。（《飯戲攻心》劇照）

周星馳的《功夫》，成功將功夫與喜劇合二為一，是香港電影票房最高的喜劇電影。（《功夫》劇照）

根據資料顯示，《飯戲攻心》約以$4700萬排第十七位。而在20大華語片票房中，排名最高的喜劇是第五位，周星馳自導自演的《功夫》（2004）$61,278,697。隨後的分別是︰

第六位《少林足球》（2001）$60,739,847

又是周星馳自編自導自演之作，當年追加饅頭店跳舞片段，為票房創下$6,000萬成績。（《少林足球》劇照）

第十位《美人魚》（2016）$56,225,252

2016年《美人魚》，已經冇星爺演出，但擔任導演、編劇、製作、監製四職。（劇照）

第十三位《長江7號》（2008）$51,440,832

暫時是周星馳，最後一部參與演出的電影，主打溫情。（《長江7號》劇照）

第十四位《審死官》（1992）$50,212,947

周星馳在《審死官》中的精彩演出，為他帶來亞太影帝殊榮。（《審死官》影片截圖）

第十五位《家有囍事》（1992）$48,992,188

1992年，周星馳就獨霸了年度最高票房頭五位，當中包括第二位的《家有囍事》。（《家有囍事》影片截圖）

得知作品可跟星爺電影並列，陳詠燊都受寵若驚。（陳順禎 攝）

《香港01》就此致電導演陳詠燊，他得知後都喜出望外，沒想過可跟周星馳同行。「好開心呀，特別自己都是香港電影影迷，自己的作品能夠跟一些經典並列是好開心！好振奮！個人的喜劇創作都好受周生（周星馳）影響，能夠在他們的養份入面取得資源，再用於這個年代創作新故事，而又獲得觀眾支持，是好感動的。希望大家繼續支持我們，讓我們慢慢地拍更加好看的電影，不用經常提住︰『都係舊嗰啲戲好睇，新嗰啲唔好睇』經過我們的努力，無論任何時代都可以有好作品出現。」