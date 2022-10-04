明日戰記｜動畫邀請劉青雲配音　古天樂：7000萬票房最好生日禮物

《明日戰記》日前票房超越6500萬，邁向7000萬的驚天數字，電影總監製兼主演古天樂，今日（4日）聯同另一位主演劉青雲，於假日特意出席《明日戰記》特別放映，與舉辦包場放映團體的師生觀眾見面，罕有同場謝票及現場分享。

《明日戰記》總監製兼主演古天樂夥另一主演劉青雲一同出席謝票活動。（陳順禎 攝）

古天樂於接受訪問時表示：「早幾天見子華在《飯戲攻心》感觸落淚，說不敢奢望超越《明日戰記》。其實疫情期間我們很需要正能量的，我們很需要笑容，疫情剛開始緩和，其實喜劇非常重要，可以帶給大家歡笑以及一顆正面的心。」古天樂亦續指：「我留意到這幾個月有許多港產片，包括《飯戲攻心》、《闔家辣》、《緣路山旮旯》、《阿媽有咗第二個》，其實可見香港電影已經漸露曙光，最重要是所有觀眾的支持，令同業一同進步。」

古天樂訪問時指，喜見疫情緩和後，香港電影逐漸重見曙光。（陳順禎 攝）

「這段時間我的團隊謝票共一百二十幾場，我自己也出席了六十幾場。」劉青雲隨即笑指：「但你個人還未『謝』呢！」古天樂笑指：「其實我好攰，但無論如何也要走下去，為我們的明日而戰！」

古天樂在《明日戰記》上映後，頻繁出席謝票活動。（陳順禎 攝）

對於衝破港產票房紀錄，古天樂指：「現時只差幾十萬，應該今明兩日便會衝破。」10月21日將會為古天樂52歲生日，劉青雲指：「我有信心電影會衝破7000萬票房，到時希望能夠一併慶祝古仔生日，雙喜臨門。」而被問及7000萬票房捷報會否成為最好的生日禮物，古天樂笑指：「我想對我、對香港電影來說，也是最好的生日禮物。」

劉青雲希望票房打破7000萬時與古天樂慶祝生日，雙喜臨門。（陳順禎 攝）

早前古天樂親自宣布《明日戰記》將會開拍前傳動畫，被問到會否找劉青雲參與，古天樂笑指：「前傳將會是一部動畫。」青雲隨即笑指：「我可以的！將我貼在膠片上拍攝。」古天樂亦回應指：「放心！你要配音。」

古天樂指《明日戰記》前傳動畫將會請劉青雲為角色配音。（《明日戰記》電影劇照）

對於《明日戰記》大量未公開的刪剪片段，古天樂指：「過幾天便會公開其中一段，往後亦會繼續公開。」而動畫前傳與續集的預計推出時間，古天樂則指出：「續集或許要好幾年，但動畫版應該比較快。」