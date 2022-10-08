導演應智贇新作亂噏賀歲　《閃避球》反應一般︰與伊健沒票房壓力

下年度香港賀歲喜劇《超神經械劫案》，由《深宵閃避球》新晉導演應智贇執導編劇，張敬軒、王菀之、魏浚笙（Jeffrey）、白只及洪嘉豪等主演，改編自韓國電影《我們全村不是人》及台灣電影《詭扯》。《超神經械劫案》劇組今日（8日）全員齊集，舉行開鏡拜神儀式，祈求拍攝順利。

《超神經械劫案》導演應智贇（右二），攜同張敬軒、王菀之、魏浚笙、白只、洪嘉豪等一眾台前幕後一同出席開鏡拜神儀式。（葉志明 攝）

導演應智贇首部執導作品《深宵閃避球》剛剛上映，便已開拍第二部電影，應智贇表示：「很感恩能夠有這個機會，亦感謝公司的信任，將一部重要的賀歲電影交由我拍攝。可能公司亦認同我與編劇黃智揚的搞笑幽默風格，以及我的拍攝手法。」

《深宵閃避球》導演應智贇（左）與拍檔編劇黃智揚（右）一同出席《超神經械劫案》的開鏡儀式。（葉志明 攝）

《超神經械劫案》劇情荒誕、超乎觀眾想像，應智贇指：「其實源於我與編劇黃智揚二人之間『亂噏』之下得出的結果，我們兩兄弟之間經常會有不少無聊的話題，堆砌成一個希望觀眾會喜歡的故事。」《超神經械劫案》擁有電影參考原型，而相反《深宵閃避球》則來自一直希望帶給觀眾故事：「《深宵閃避球》的槪念自己一早有了基本的構思，而《超神經械劫案》則在韓國與台灣版本上，加入自己的觀點看法，令故事更有香港本土特色。」

《深宵閃避球》導演應智贇於第二部電影《超神經械劫案》的開鏡禮上接受訪問。（葉志明 攝）

《深宵閃避球》日前正式上映，有指首日票房僅錄得二十萬港元，應智贇表示：「我覺得『片有片運』，我們唯有隨緣，也無法控制，希望電影的口碑與評論漸多，可以吸引更多觀眾入場。」導演亦續指：「我知道鄭伊健、周家怡以及八位女主演，都將會陸續出席謝票，而且我們將會有神秘嘉賓，有份參與電影客串的演員出席謝票，希望藉此報答觀眾。」

《深宵閃避球》首映票房未如外界預料，應智贇指與伊健也沒有票房壓力。（電影公司提供）

對於近日有不少港產片票房高開、不斷打破紀錄，應智贇指未有感到壓力：「我和伊健亦覺得電影能夠上映已經非常幸運，現階段有許多電影都不斷延遲上映，所以能夠上映已經是極大的鼓勵。」