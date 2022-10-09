飯戲攻心｜票房破6千萬超越《功夫》　Stephy承諾分享泳衣照

由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（lvana）、林明禎及陳湛文主演，陳詠燊執導及編劇的《飯戲攻心》，自上月開畫後票房勢如破竹，截至今日（9日），票房破6100萬，超越《功夫》成為香港史上最賣坐港產片第五位。

陳詠燊、Stephy及陳湛文昨日出席謝票活動時慶祝票房突破6000萬。（電影公司提供）

陳詠燊、Stephy及陳湛文昨日出席謝票活動時得悉票房衝破6,000萬，Stephy率先表示：「非常之開心，要感謝每一位入場的觀眾，知道大家不止入場一次，希望破6,000萬後票房仍會繼續上升。」導演續感謝：「多謝所有觀眾支持，希望可以繼續打上去，證明香港電影係得嘅。」陳湛文則講到：「好期待知道一個人最多可以睇多少次，知道有人睇足廿幾次，未知接下來會否出現四十多次。」

Cookies年代的Stephy（中）已有泳衣造型。（網上圖片）

導演笑指睇40次的話非常值得得到Stephy的親吻，而且Stephy自《飯戲攻心》破4,000萬起的謝票已「唔着褲」，期望Stephy履行分享泳衣照。事實上Stephy早前曾提及《飯戲攻心》票房6,000萬便會分享泳衣照，Stephy笑言：「原來話咁快就過6,000萬，有少少想打退堂鼓，加碼想去到7,000萬才分享。」一旁的陳湛文就提出教Stephy分享玩浮潛的照片，以潛水衣頂替泳衣照。

黃子華上星期首次現身謝票活動，一度感觸落淚。（資料圖片）

對於票房有此佳績，Sunny說：「不認為要訂一個目標，我們盡自己所能，努力去謝票、宣傳，希望大家繼續撐，就看看我們可以走到多遠，其實一開始可以跟不同前輩的電影在同一個榜中已經很感動，因為我們都是一直看這些電影成長，同時吸收了很多養份去做創作，感動的同時亦鞭策我們日後要做得更好，去報答觀眾的支持。」