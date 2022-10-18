正義迴廊︱首映蘇玉華未感票房壓力　林海峰：我有泳衣照幫你影埋

香港奇案電影《正義迴廊》今日（18日）舉行首映禮，新晉導演何爵天，攜同楊偉倫、麥沛東、林海峰、蘇玉華等主演及一眾嘉賓名人出席。電影改編自2013年轟動全港的「大角咀雙屍奇案」，由楊偉倫與麥沛東飾演殺人疑兇；林海峰與蘇玉華則分別飾演二人的辯護律師，戲中重塑大量法庭及行兇橋段，帶領觀眾一同還原兇案真相。

《正義迴廊》導演何爵天與林海峰、蘇玉華、楊偉倫、麥沛東等一眾主演一同出席電影首映禮。（葉志明 攝）

於《正義迴廊》首次飾演男主角的楊偉倫，於首映禮上與鍾雪瑩接受訪問時，表示自己相當緊張：「我們整個團隊、所有人都希望觀眾會喜歡這部電影，因為《正義迴廊》不是一部容易入口的電影，所以希望票房可以不錯。」

楊偉倫自言電影不容易入口，但仍希望觀眾能夠進場欣賞。（葉志明 攝）

楊偉倫希望大家能夠欣賞到各位演員在電影裡的突破性演出：「今次的角色亦非常有挑戰性，並非普遍角色，托賴以前做過一些比較輕鬆幽默的角色，希望大家看完不會怕了我！」鍾雪瑩則笑指：「我看完也沒有怕了你！但電影因為是三級的原故，所以希望大人可以多看幾次。」

《正義迴廊》由楊偉倫（右二）及麥沛東（左二）主演，林海峰及蘇玉華分別飾演他們的辯護律師。《正義迴廊》電影劇照。（電影公司提供）

林海峰與蘇玉華於首映禮上接受訪問時表現輕鬆，林海峰笑指：「正所謂打份工，我們未如主角一樣感到太大的票房壓力，我怕大家買不到戲票，因為試映時場場爆滿，口碑亦非常好。」蘇玉華亦表示：「試映本來只會辦幾場，誰知每個禮拜也試映幾場，累積的口碑也非常不錯，而到上映後，我也會繼續入場謝票答謝觀眾。」

蘇玉華與林海峰表示自己票房壓力不大，亦表示會入場謝票答謝觀眾。（葉志明 攝）

近日不少香港電影為了力谷票房，奇招盡出，而《飯戲攻心》女主角鄧麗欣（Stephy）更為票房達標而大方分享泳衣美照。林海峰對Stephy的奇招亦有所聽聞，笑指：「我都有泳衣照！可以幫妳（蘇玉華）影埋！」蘇玉華在旁被林海峰逗得大笑。