香港影視界慶祝國慶73周年　林建岳博士︰共建人文灣區

香港影視界慶祝國慶籌備委員會籌辦的慶祝國慶73周年晚宴，昨晚（18日）隆重舉行。晚宴開幕典禮的主禮嘉賓包括紫荊文化集團董事吳保安先生、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室宣傳文體部副部長張國義先生、香港影視界慶祝國慶籌備委員會主席林建岳博士、創意香港總監曾昭學先生、香港電影製作發行協會理事長黃百鳴先生、香港電影導演會會長張婉婷女士、香港戲院商會理事長袁彥文先生、香港影業協會理事長洪祖星先生、華南電影工作者聯合會理事長張康達先生、及銀都機構有限公司負責人丁凱先生。

一眾嘉賓上台祝酒，慶祝國慶73周年。（大會相片）

紫荊文化集團董事吳保安先生首先在其典禮上致辭表示，作為大灣區的綜合性大型骨幹文化央企，積極促進港澳與內地文化交流，先後已經與寰亞、英皇、TVB等在影視投資音樂，演出製作、藝人培訓等多方面達成許多深度合作，並倡議「美麗香港人·情·事」短片拍攝計劃，集合本港十多家影視公司鼎力支持，為香港電影人，尤其是年輕電影人提供機會。他們深信只要我們凝聚精誠團結，專心致志做好電影，香港電影一定能夠再創輝煌。

香港影視界慶祝國慶籌備委員會主席林建岳博士，在晚宴上致辭。（大會相片）

香港影視界慶祝國慶籌備委員會主席林建岳博士也在晚宴上提到香港具有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，香港影視產業發展正面臨兩大利好：「一是國家『十四五』規劃明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心；二是粵港澳大灣區提出共建『人文灣區』，銳意推動區內文化產業發展，並支持香港成為電影電視博覽樞紐。這兩大利好將為我們影視產業提供巨大發展空間。」