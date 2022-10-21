《蝙蝠俠：黑夜之神》被無故禁播　局長楊潤雄︰按機制辦事

據彭博報導，一場將於10月27日在中環海傍露天影院The Grounds舉行的戶外播映活動，原定將會播放由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的作品《蝙蝠俠：黑夜之神》（The Dark Knight）。然而主辦方接獲通訊事務管理局轄下的電影、報刊及物品管理辦事處指示，禁止播放電影作品。

《蝙蝠俠：黑夜之神》原定於一場戶外播映活動上播放，但遭到禁映。《蝙蝠俠：黑夜之神》電影劇照。（imdb）

放映會主辦單位向觀眾表示，將會以《鐵甲奇俠》（Iron Man）系列電影取代，並能夠安排退款，而主辦方則未有透過電影被禁播的具體原因。《施政報告》記者會上，文化、體育及旅遊局局長楊潤雄回應時表示，香港放映電影有既有制度，相信當局一直按機制辦事，作出合理與合法的要求。

楊潤雄回應《蝙蝙俠：黑夜之神》禁映一事時指，當局有既有制度，一直按機制辦事。（陳葦慈攝）

據消息人士指出，政府拒絕播映申請，因為電影屬IIB級，即為青少年及兒童不宜，含有暴力鏡頭，而任何人都有機會路經該露天場地，包括青少年及兒童，而政府亦曾要求主辦單位刪除部分暴力鏡頭，但主辦方決定撤銷申請。而消息人士亦強調，電影仍然能夠於戲院內播放，事件並不涉及《國安法》。

消息人士指，電影涉及暴力鏡頭，不宜於公開場地播放；強調事件並不涉及國安法。《蝙蝠俠：黑夜之神》電影劇照。（imdb）

《蝙蝠俠：黑夜之神》劇情中，曾經有一段於法庭企圖持槍行刺的橋段，卻因為手槍無法發射而失敗，當時檢察官Harvey Dent對涉嫌主使行刺的被告說：「中國製造！如果你想槍殺一位公務員的話，我建議你買美國貨！」電影亦有蝙蝠俠到香港捉拿中國洗黑錢罪犯的橋段，相信成為電影「文化敏感」的部分。