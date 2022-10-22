飯戲攻心｜願公開足本床戲　黃子華：如果Stephy父母唔介意

《飯戲攻心》上映以來大受觀眾歡迎，票房高開6800萬，成為香港電影史上華語片票房第二高作品，僅次《明日戰記》的7500萬。今日（22日）《飯戲攻心》黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文等六位主演首度全員齊集出席謝票活動，與觀眾見面，答謝對電影的支持。

《飯戲攻心》於商場內舉行公開答謝大會，導演陳詠燊與黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文六位主演首次全員齊集。（葉志明 攝）

黃子華於《飯戲攻心》答謝大會上接受訪問時指，採用「一般卡士」演員的一部電影能夠得到如此佳績，實在非常特別與難得，強調其他高票房電影作品均「套套超級巨星」，這個製作非常「經濟」。

黃子華罕有現身謝票活動，帶領《飯戲攻心》全員一同與觀眾見面。（葉志明 攝）

對於《飯戲攻心》令人震驚的一幕「紅色USB」床戲，子華被問及若票房再破紀錄會否考慮公開更多片段時，表示：「如果Stephy的父母不介意的話，公開就公開吧！」

黃子華於《飯戲攻心》答謝大會上接受訪問時表示，如果鄧麗欣的父母不介意，可以公開戲內的床戲片段。（葉志明 攝）

而「Do姐」鄭裕玲日前宣布不再與TVB續約，將正式離巢回復自由身。曾經與Do姐合作處境喜劇《男親女愛》的黃子華表示：「我非常期待與Do姐再合作，因為Do姐現處於一個不會委屈自己的狀態，所以工作將會十分舒服、質素又高。」

黃子華曾經於處境喜劇《男親女愛》裡合作，是電視劇的經典銀幕組合。（《男親女愛》海報）

而早前因為確診新冠肺炎而押後演唱會的張繼聰，訪問時表示：「我現在已經康復，亦已經立即安排排期，預計十二月會補辦演唱會。」相信歌迷很快便能夠於舞台上，看見回復十足狀態的張繼聰。