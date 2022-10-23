蔡思韵周漢寧出戰《東京電影節》　《燈火闌珊》宣傳香港霓虹文化

《東京電影節》即將開幕，蔡思韵（Ceci）和周漢寧有份演出，極具香港情懷的電影《燈火闌珊》，是唯一入選競賽單元的港片，入圍「亞洲未來」的競賽單元，兩位亦即將出席當地舉行的全球首映，兩位出發前專誠接受訪問分享感受。

蔡思韵（Ceci）和周漢寧即將出及去東京電影節。（官方相片）

《燈火闌珊》的故事圍繞香港別具一格的霓虹燈文化，Ceci：「霓虹燈在香港開始式微，但這是個超美好並且是多代人的回憶，希望可以透過這部戲將霓虹燈的美和光芒呈現給觀眾，並將它封存在電影當中。所以好開心這套電影能夠去東京電影節，將香港特色跟其他人分享。」

兩位都高興可以借電影《燈火闌珊》宣傳香港霓虹文化。（官方相片）

另外，在戲中飾演霓虹燈學徒的周漢寧，都有很深感受。周漢寧︰「拍攝前有一個月跟霓虹燈佳師傅學習製作技巧，一開始頗驚，因為有些動作要『過火』，所以做極都做不好，師傅笑指做起來似樣，但就只得個樣。經過今次近距離接觸過後，覺得這種工匠精神相當值得敬佩。」

周漢寧在戲中體驗工匠精神，相當敬佩。（官方相片）

對於自己有份演出的電影入圍競賽單元，周漢寧表示既興奮又緊張，首次到外國工作並且很久沒有離開香港。Ceci同樣表示超級開心和榮幸：「當然會好好準備行紅地氈，不過最希望抽時間外出食飯，難得可以去日本希望回港前一晚可以去飲少少酒，開心一下。」