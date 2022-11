於Marvel超級英雄電影《新變形俠醫》(The Incredible Hulk)、《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),以及最近播出的影集《變形女俠:律政英雌》(She-Hulk: Attorney at Law)中飾演「惡煞」(Abomination)的影星Tim Roth,其兒子Cormac Roth日前因生殖細胞癌離世,終年僅25歲。

Cormac Roth患癌後仍堅持製作音樂。(IG圖片)

Cormac Roth去年11月證實患上生殖細胞癌三期,不單令體重暴跌,更失去了一半聽覺,本身為音樂人的他沒有放棄生命,堅持繼續製作音樂,可惜於10月16日不敵癌魔離世,直至日前Tim Roth才正式公布死訊,在聲明中表示兒子在家人的懷抱中安詳地離開。