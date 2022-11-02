《飯戲攻心》黃子華唱《毒藥之歌》找數　「佢好紅係票房鶴頂紅」

電影《飯戲攻心》，上畫踏入第三個月，票房已高收7200萬，繼續逼近《明日戰記》7800萬的紀錄。而早前黃子華跟導演陳詠燊、王菀之、林明禎、陳湛文開Live時，曾承諾只要票房達7000萬，便會同大家分享當年被封為「票房毒藥」的感受，而子華神便選擇在今晚（2/11）找數，在自己的Facebook帳戶播出一條分享片段。

子華神拎起結他Pick，就知佢又想唱歌。（影片截圖）

子華自稱十幾年冇唱歌，結他都封塵。（影片截圖）

「佢用一隻 一蚊一隻雞自斷米路好架勢」

影片一來，子華一臉正經同大家講會找數，但又覺得今時今日仲講好似好自戀自憐，所以選擇用另一個方法。隨後便拿起一個結他Pick，再拿起一支結他，聲稱要唱一首《毒藥之歌》畀大家聽。第一句就是︰「從前有個藝人 佢好紅 係票房鶴頂紅 佢用一隻 一蚊一隻雞自斷米路好架勢」

又唱到自己身邊的朋友，唔係影帝就係電影之神，話題離不開拍戲嘢，令自己聽到好無癮。「成日吹水拍戲 拍戲有幾激氣 我唯有收聲 為佢哋暗暗打氣」

黃子華飾演的大佬，做得大佬，咩都頂到，估唔到頂出7000萬票房。(電影劇照)

子華下部戲係《毒舌大狀》，叫大家多多支持。（《毒舌大狀》預告截圖）

「呢套7000 下套要留神」

不過就在自己都死晒心，已經接受這個現實之際，《飯戲攻心》為他帶來7000萬的奇蹟票房，「不過你放心 我唔會囂 因為剎那光輝唔係永恆 呢套7000 下套要留神」最後更呼籲大家，要謹記以下四隻字︰「毒舌大狀」即是來年子華神另一部電影，「希望出年順順利利 大家會入場睇呢齣戲」子華自言自己並非王菀之或張繼聰，搞呢壇嘢難過除褲好多，所以請大家以後唔好再叫佢除褲。「除非！下次《毒舌大狀》又有好好成績啦！」