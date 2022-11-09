【Life is Art光影藝術祭】電影與建築交流　各自在說動人故事

MOViE MOViE踏入10周年，適逢慶祝65周年的香港建築師學會，首次進行跨界合作，舉辦以建築為主題的【MOViE MOViE Life is Art光影藝術祭】，將於今年11月10日至12月3日在太古城中心MOViE MOViE Cityplaza、太古廣場MOViE MOViE Pacific Place和其他百老匯院線巡迴舉辦。

【MOViE MOViE Life is Art 光影藝術祭】先以馬田史高西斯監製的《夢迴舊牆 - Chelsea Hotel》，以及日本國寶級影后樹木希林聲音導航的《積存時間的生活》開展，象徵建築與藝術正式走進我們的生活。閉幕電影就以《西澤立衛東京建築漫遊》作結，與著名建築師西澤漫遊車河，踏上建築設計靈感公路之旅，重新呼應建築與人的關係。

開幕電影是馬田史高西斯監製的《夢迴舊牆 - Chelsea Hotel》。(電影節提供)

今年藝術祭囊括建築、藝術、戲劇等多個範疇並送上多部香港首映的精彩影片，包括探究建築師的社會及美學責任，思索可持續發展的《關於建築師的二·三事》；回顧上世紀傑出前衛藝術家摩荷里－納基《新包浩斯教父傳奇》；獨家窺探文藝復興時期非凡藝術家的秘密《文藝復興大師：拉斐爾揭秘》；走進世界上最古老美術館的《烏菲茲美術館的日與夜》；一睹傑出獲獎影視演員表演的舞台劇《城建狂人(NT Live)》及主辦機構感言《法內有情(NT Live)》；改編自日本名作家村上春樹小説的動畫《隨盲柳入眠的女人》。

另外，為希望觀眾得悉藝術更多面向，電影節將帶領大家走訪倫敦與香港，探討建築與文化對人的影響，如《粗獷之城 - 巴比肯》及特別放映導演卓翔新作《風調雨順》以及得獎之作《戲棚》；香港舞蹈團廣受好評、彰顯新時代意義的作品《白蛇》；影迷絕不能錯過的電影盛宴《新世紀電影史話》等。同時重溫經典，為大家獻上法國凱撒獎以及英國電影學院兒童電影「最佳動畫電影」作品《小王子》特典場，觀眾可獲得原裝小狐狸電影精品；場場爆滿，掀起古典樂熱潮《香港小交響樂團 Back On Stage II (Quarantined!)》特別場，更邀請男主角Alexander Krichel從德國來港亮相；由麥曦茵執導、許鞍華監製、張小嫻改編作品，感動人心之作《花椒之味》。

MOViE MOViE總經理蔡靄兒：「大藝術家如達文西、米高安哲羅、拉斐爾等都涉獵建築，建築與我們生活息息相關，眼見纏繞多時的疫情有緩和的跡象，我們希望以『築動我城 Build Our Dreams』為引子，讓大家一起透過戲院、頻道、串流平台的放映再發夢，再想像香港！」

香港建築題材的電影有導演卓翔新作《風調雨順》。(電影節提供)

香港建築師學會會長蔡宏興：「電影之所以在建築這個行業中如此受歡迎，大概是因為兩者極為相似。從本質上來說，我們都是說故事的人。電影有其獨特情節，而建築師則用樓宇和結構訴說設計背後的緣由。對我和很多人來說，看一部好電影，與參觀精心設計的建築一樣，都會使人心中充溢滿足之情。」