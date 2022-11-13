正義迴廊｜慶功宴冇預K先生　票房邁向2千萬翁子光：我唔係賣慘

電影《正義迴廊》票房節節上升，截至今日（13日）已收破1500萬元，向2000萬票房進發。監製翁子光與主演蘇玉華接受薛家燕的電台節目訪問，大談拍攝趣事。

翁子光表示籌備下一部作品，期待跟蘇玉華再合作。（梁碧玲攝）

翁子光日前在社交網站分享獲「K先生」資助數百萬元製作費，引起全城猜測誰是「K先生」，今日他受訪表示不會公開對方身份：「為免有好多猜測，為免有好多同呢件事無關嘅人受到騷擾，我就畀咗啲提示，唔想再講太多，冇諗過會咁，唔係想話邊兩個畀大家估，唔係我岀嘅呢個題目，人哋幫咗我，好多嘢在心中，我真係好感恩，呢個人對電影嘅支持，對我嘅信任都唔係奉旨。」

蘇玉華透露已睇了三次《正義迴廊》。（梁碧玲攝）

問翁子光有否被「K先生」詐型，他笑言：「冇聯絡，未揾我，應該都唔會，我哋係認識好朋友，好似佢咁講：『為香港拍部戲』。」翁子光強調自己並非如別人所說在賣慘，觀眾亦非盲目支持：「希望香港電影唔係尋找緊義士，真係可以自給自足，拍完一部戲，票房岀嚟可以令大家知道香港電影仲係一個值得做嘅生意，製造一個氣氛係香港電影有可為。」

蘇玉華表示片酬從來都不是她的考慮。（梁碧玲攝）

談到翁子光執導的《風再起時》尚未落實正式映期，他透露今個月內會辦優先場，以符合代表香港競逐來年奧斯卡最佳國際影片的資格，但正式上映日子有待跟内地一方商討才能決定。

翁子光指下一部會拍温情題材。（梁碧玲攝）