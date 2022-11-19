獨家訪問｜《正義迴廊》試鏡女Jenny　性感不為成名︰我只是素人

電影《正義迴廊》愈演愈烈，票房將破2000萬，邁向更高數字。電影受歡迎，亦獲觀眾廣泛談論，由兩位男主角，到九位陪審員，每位演員的演出都獲高度讚賞。直至昨晚（18/11），網上流出一篇文章，指斥劇組脅逼戲中兩位臨時演員作露點演出，事件引起極大爭議。最後其中一位女演員Jenny Suen （又名Jennifer），親自作出澄清。



其實在事件發生前，《香港01》已透過IG聯絡上Jenny Suen，並進行電話訪問，當中內容亦提及面試細節，與楊偉倫拍攝「試鏡戲」的過程，期間與劇組並沒有不快，而問到願意作大尺度性感演出，是否想藉此投身演藝界，Jenny Suen反稱從沒打算︰「我參與演出，不是想入行當演員，只是有興趣增加一些不同的體驗。」



Jenny在面試時，已知會有大尺度性感戲份。（《正義迴廊》劇照）

「不算是一種犧牲」

聯絡到Jenny，首先想查詢其個人背景資料，包括是來自中國內地還是台灣，但她都一律拒絕回應，「因為我只是素人，不是藝人，不想透露太多，不好意思喔。」Jenny的確從沒打算投身演藝界，今次演出都是獲《正義迴廊》副導演，在IG邀請便答應，亦強調在面試前已知會有裸露鏡頭。「我是清楚知道會有裸露鏡頭，而面試時亦無需如戲中『試鏡』情節要裸露身體，穿回自己服飾，了解劇情便可以。」

既然不打算入行，Jenny又為何這麼勇敢，願意在幕前作大尺度演出？「因為我一直都很喜歡看各種電影，卻從來不知道電影的幕後製作過程，一直有興趣想了解。《正義迴廊》是我接觸的第一個電影拍攝，有幸可以參與對我來說當然是非常開心的事。並且在這樣一部意義非凡的電影當中做任何尺度的演出，我覺得都是很棒的事，並不算是一種犧牲，也說不上勇敢。」

Jenny於去年來港定居，亦因而獲劇組賞中。（相片獲受訪者受權刊登）

Jenny不時在個人社交平台刊登性感照。（相片獲受訪者受權刊登）

「只是想紀錄我漂亮的樣子留給自己看」

監製翁子光說，Jenny是一位人體藝術模特兒，從她的社交平台相片可見，她不時有參與拍攝性感硬照，而這舉動只為留倩影。「拍照也只是想紀錄我漂亮的樣子留給自己看。」而今次便換個載體，在電影上留念。談到拍攝時，要跟楊偉倫做出不少挑逗動作，可有要求清場？「沒有清場，工作人員都在。全程約拍了一個下午，大概每個鏡頭都會重復拍好多遍。」

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Jenny的生活照都會展現自己的美態。（相片獲受訪者受權刊登）

楊偉倫表現尷尬︰剛好是在演出角色的怯場

談到對手楊偉倫，Jenny覺得他是個非常專業，認真，高水準的演員，至於拍捍時可有尷尬，Jenny坦言多少是有一些吧！「畢竟這類型的表演大部份人都比較少經驗，但我覺得這剛好是在演出角色的怯場，所以有少許尷尬也沒有影響。」對於電影大獲好評，Jenny也感到興奮︰「我看過兩次。非常精彩。」但她再三強調，暫不打算正式入行做演員或再拍電影，甘願繼續做回一名素人。

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