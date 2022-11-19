第59屆金馬獎賽果不斷更新　《智齒》14項提名先奪兩獎

台灣金馬獎，是一年一度華語影壇盛事，今年第59屆，今晚（19/11）假台北市國立國父紀念館舉行。今年有份入圍角逐獎項的香港電影包括獲14項提名的《智齒》，有份爭影帝的黃秋生《白日青春》、張繼聰《窄路微塵》，女主角的張艾嘉《燈火闌珊》、袁澧林《窄路微塵》，以及女配角的余香凝《緣路山旮旯》。

終身成就獎︰張照堂

最佳記錄短片︰當我望向你的時候

最佳記錄片︰《九槍》

最佳視覺效果：《智齒》林嘉樂、何文洛、刁璟瑋

《智齒》榮獲「最佳視覺效果」獎。（金馬獎直播截圖）

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最佳新演員：《一家子兒咕咕叫》胡智強

「最佳新演員」獎由《一家子兒咕咕叫》男演員胡智強奪得。（金馬獎直播截圖）

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最佳改編劇本：《智齒》歐健兒、岑君茜

歐健兒第四次奪得金馬獎，岑君茜則為首次入圍及奪獎

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最佳原著劇本：《白日青春》劉國瑞

劉國瑞上台時表現得非常意外，激動地表示：「真的沒有唸錯嗎？我沒有準備『最佳原著劇本』（的感言）呢！」但他亦感謝未婚妻及一眾曾經支持、幫助寫作劇本的良師好友。