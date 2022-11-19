金馬獎2022｜賽果不斷更新　黃秋生《白日青春》首奪金馬影帝

台灣金馬獎，是一年一度華語影壇盛事，今年第59屆，今晚（19/11）假台北市國立國父紀念館舉行。今年有份入圍角逐獎項的香港電影包括獲14項提名的《智齒》，有份爭影帝的黃秋生《白日青春》、張繼聰《窄路微塵》，女主角的張艾嘉《燈火闌珊》、袁澧林《窄路微塵》，以及女配角的余香凝《緣路山旮旯》。

最佳男主角︰《白日青春》黃秋生

秋生帶戲中童星林諾(Sahal Zaman) 一同上台，林諾哭個不停。(金馬獎直播截圖）

黃秋生憑電影《白日青春》首奪金馬獎最佳男主角。他稱想得到這個獎很耐，今日終於成真，又謂新導演似乎為他帶來好運，笑指以來都找新導演合作。

最佳女主角：《燈火闌珊》張艾嘉

最佳導演：《哈勇家》陳潔瑤

最佳新導演：《白日青春》劉國瑞

劉國瑞上台領獎後心情激動，亦特別多謝演員黃秋生的演出。(金馬獎直播截圖）

日本導演是枝裕和出席金馬獎，頒發最佳新導演獎。(金馬獎直播截圖）

最佳原創電影歌曲：〈想知道你在想甚麼〉《我吃了那男孩一整年的早餐》

最佳原創電影音樂：《窄路微塵》黃衍仁

《窄路微塵》黃衍仁獲得「最佳原創電影音樂」獎，他去年曾經憑《濁水漂流》提名同一獎項。（金馬獎直播截圖）

黃衍仁得獎時，袁澧林激動得眼泛淚光。（金馬獎直播截圖）

最佳動畫短片：《熱帶複眼》

最佳劇情短片：《講話沒有在聽》

最佳剪輯：《咒》柯孟融

最佳動作設計：《我心我行》許芳宜

年度台灣傑出電影工作者：陳銘澤

最佳音效：《咒》高偉晏、李銘杰、Richard Hocks

最佳男配角：《黑的教育》朱軒洋

朱軒洋憑《黑的故育》奪得「最佳男配角」獎。（金馬獎直播截圖）

曾經三奪金馬獎「最佳男配角」黃秋生自嘲主辦方知道他今天沒有機會在「最佳男主角」踏上舞台，所以讓他當頒獎嘉賓，但居然也是頒「最佳男配角」。（金馬獎直播截圖）

終身成就獎：賴成英

最佳攝影：《智齒》鄭兆強

最佳女配角：《哈勇家》林詹珍妹

首次參演電影的林詹珍妹，今年已75歲。（金馬獎直播截圖）

林詹珍妹憑《哈勇家》奪得「最佳女配角」獎。（金馬獎直播截圖）

最佳造型設計：《素還真》樊仕清、陳有豐

最佳美術設計：《智齒》麥國強、王慧茵

終身成就獎︰張照堂

最佳記錄短片︰《當我望向你的時候》

最佳記錄片︰《九槍》

最佳視覺效果：《智齒》林嘉樂、何文洛、刁璟瑋

《智齒》榮獲「最佳視覺效果」獎。（金馬獎直播截圖）

最佳新演員：《一家子兒咕咕叫》胡智強

「最佳新演員」獎由《一家子兒咕咕叫》男演員胡智強奪得。（金馬獎直播截圖）

最佳改編劇本：《智齒》歐健兒、岑君茜

歐健兒第四次奪得金馬獎，岑君茜則為首次入圍及奪獎

最佳原著劇本：《白日青春》劉國瑞

劉國瑞上台時表現得非常意外，激動地表示：「真的沒有唸錯嗎？我沒有準備『最佳原著劇本』（的感言）呢！」但他亦感謝未婚妻及一眾曾經支持、幫助寫作劇本的良師好友。