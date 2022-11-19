金馬獎2022｜賽果不斷更新 黃秋生《白日青春》首奪金馬影帝
撰文：莫匡堯
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台灣金馬獎，是一年一度華語影壇盛事，今年第59屆，今晚（19/11）假台北市國立國父紀念館舉行。今年有份入圍角逐獎項的香港電影包括獲14項提名的《智齒》，有份爭影帝的黃秋生《白日青春》、張繼聰《窄路微塵》，女主角的張艾嘉《燈火闌珊》、袁澧林《窄路微塵》，以及女配角的余香凝《緣路山旮旯》。
最佳男主角︰《白日青春》黃秋生
黃秋生憑電影《白日青春》首奪金馬獎最佳男主角。他稱想得到這個獎很耐，今日終於成真，又謂新導演似乎為他帶來好運，笑指以來都找新導演合作。
最佳女主角：《燈火闌珊》張艾嘉
最佳導演：《哈勇家》陳潔瑤
最佳新導演：《白日青春》劉國瑞
最佳原創電影歌曲：〈想知道你在想甚麼〉《我吃了那男孩一整年的早餐》
最佳原創電影音樂：《窄路微塵》黃衍仁
最佳動畫短片：《熱帶複眼》
最佳劇情短片：《講話沒有在聽》
最佳剪輯：《咒》柯孟融
最佳動作設計：《我心我行》許芳宜
年度台灣傑出電影工作者：陳銘澤
最佳音效：《咒》高偉晏、李銘杰、Richard Hocks
最佳男配角：《黑的教育》朱軒洋
終身成就獎：賴成英
最佳攝影：《智齒》鄭兆強
最佳女配角：《哈勇家》林詹珍妹
最佳造型設計：《素還真》樊仕清、陳有豐
最佳美術設計：《智齒》麥國強、王慧茵
終身成就獎︰張照堂
最佳記錄短片︰《當我望向你的時候》
最佳記錄片︰《九槍》
最佳視覺效果：《智齒》林嘉樂、何文洛、刁璟瑋
最佳新演員：《一家子兒咕咕叫》胡智強
最佳改編劇本：《智齒》歐健兒、岑君茜
歐健兒第四次奪得金馬獎，岑君茜則為首次入圍及奪獎
最佳原著劇本：《白日青春》劉國瑞
劉國瑞上台時表現得非常意外，激動地表示：「真的沒有唸錯嗎？我沒有準備『最佳原著劇本』（的感言）呢！」但他亦感謝未婚妻及一眾曾經支持、幫助寫作劇本的良師好友。