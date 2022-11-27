驅魔龍族馬小玲丨黃文慧代已故長兄演「求妹」 郭柏妍初登大銀幕

亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》開拍電影版《驅魔龍族馬小玲》，製作單位今日再公布演員名單，劇中飾演「求叔」的黃樹棠（棠哥）在去年4月病逝，電影公司難以物色適合人選，逐決定將「求叔」變成「求妹」，並邀得棠哥親妹黃文慧 (Bonnie姐) 演出。

Bonnie姐得悉電影版由陳十三做導演及編劇後，二話不說便答應演出，她說：「《我和殭屍》係一個膾炙人口、好受歡迎嘅電視劇，世界各地好多觀眾組織咗個殭屍粉團，同『求叔』喺facebook成日互動交流。以前《我和殭屍》嘅台前幕後聚會，大家都好想拍電影版，但咁多年都冇辦法成真係好可惜。當然，拍電影版嘅資金同製作非常龐大，點會有人撐起呢支旗拍攝呢？隔咗咁多年，演員工作人員各散東西，大家嘅心願都無法達成，最可惜係黃樹棠『求叔』去咗第二個星球...」Bonnie姐希望自己的演出不會令大家失望，也希望喜歡《我和殭屍》的朋友繼續喜歡。

黃文慧代已故長兄演「求妹」。

黃樹棠演「求叔」深入民心。（網上圖片）

電影公司繼早前已披露黃宗澤飾演「況天佑」、吳千語飾演「馬小玲」、蔡潔飾演「王珍珍」、岑珈其和謝雪心分別飾演「金正中」母子、吳啟洋 (Phoebus) 與童星黃梓樂飾演大小殭屍仔「況復生」。劉心悠飾演「妙善」一角，今日亦宣布陪伴在「妙善」身邊的「初春」由近期憑TVB劇集《下流上車族》人氣急升的郭柏妍飾演。首次拍戲的她表示好開心：「因為由細到大都有睇電影，完全冇諗過會出現喺大銀幕，所以好興奮同好開心。」初春是虛幻世界內的圖書館管理員，擁有年輕外貌，實際年齡已經60歲。她20多歲時被咬變成殭屍，後來被妙善所救，被委派管理圖書館。

郭柏妍首次拍電影。

戲中實際年齡已經60歲。

郭柏妍飾演「初春」陪伴在「妙善」劉心悠身邊。