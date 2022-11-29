驅魔龍族馬小玲︱老闆仔慰問獲姜濤畀心　黃梓樂：最想合作吳千語

亞洲電視經典劇集《我和殭屍有個約會》開拍電影版《驅魔龍族馬小玲》，劇組今日舉行開鏡拜神儀式。《驅魔龍族馬小玲》由原編劇陳十三執導，導演攜同吳千語、黃宗澤、蔡潔、郭柏妍、劉心悠、蘇麗珊等一眾主演出席開鏡，為電影祈求拍攝順利、票房大賣。

《驅魔龍族馬小玲》一眾幕前演員吳千語、黃宗澤、「老闆仔」黃梓樂（左四）及導演陳十三（右四）等一同出席開鏡儀式。（陳順禎 攝）

早前於ViuTV劇集《季前賽》飾演姜濤細佬「老闆仔」一角的童星黃梓樂，亦有參與《驅魔龍族馬小玲》，在《我和殭屍有個約會》以外的獨立世界裡的童年況復生，與分別飾演況天祐、馬小玲的黃宗澤與吳千語有不少對手戲份。老闆仔自言期待拍電影：「我最想跟『馬小玲』合作，即是吳千語姐姐。」

「老闆仔」黃梓樂自言最想與吳千語合作。（陳順禎 攝）

雖然《我和殭屍有個約會》播出時，梓樂並未出生，但他自言：「雖然播出時沒有看過，但我有參考角色的演出方法。在圍讀時已經懂得看劇本，能夠記得對白。」而梓樂亦表示劇組內亦有不少較為熟悉的演員：「Pheobus哥哥（吳啟洋）曾經合作過，而珈其哥哥亦在《季前賽》有見過。」

「老闆仔」黃梓樂在《驅魔龍族馬小玲》裡，與吳千語、黃宗澤戲份最多。（陳順禎 攝）

而早前因為受傷而住院的姜濤，老闆仔自然亦有主動表示關心：「我有慰問姜濤哥哥，有傳短訊問候他，而他亦有回覆畀心心。」老闆仔亦透過借訪問透過傳媒向姜濤表達關心：「姜濤哥哥祝你早日康復！」非常乖仔又貼心。

「老闆仔」黃梓樂早前慰問姜濤傷勢，獲哥哥回覆畀心心。（《季前賽》劇照）

今次與梓樂於電影《驅魔龍族馬小玲》合作的黃宗澤（Bosco）亦在訪問中大讚梓樂：「簡直是明日之星啦！呢個『衰仔』。而且他非常高手，見面時問我有沒有IG，找到後追踪我，更對我說『我follow咗你，咁你follow返我啦』我應該要向他學一學嘢！」而梓樂最期待合作的吳千語，則隨即笑指：「他還未問我，看來要再找機會。」