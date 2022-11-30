迪士尼發布會︱日本康城影帝偵緝食人家族　崔岷植雄霸菲律賓賭國

迪士尼串流平台Disney+一連兩日於新加坡舉行亞太區節目發布會，預告旗下各電影、電視劇最新力作。近年，Disney+更集中於發掘亞洲地區作品，打破以英語系作品為主的狀況，發布會上更宣布大量引入日本及韓國劇集作品，更邀得劇集導演及一眾主演出席進行宣傳，陣容空前鼎盛。

迪士尼串流平台Disney+於新加坡舉行亞太區發布會。（莫匡堯 攝）

康城影帝偵緝集體食人家族

在歐美驚慄劇大行其道同時，日本亦推出以食人為題材的劇集《噬亡村》（Gannibal），改編自二宮正明的同名漫畫，講述日本一處位處偏遠、風光如畫的村落裡，隱藏着神秘家族集體食人的駭人傳聞。

《噬亡村》電影海報。（電影公司提供）

《噬亡村》由康城史上最年輕影帝柳樂優彌、夥拍寫真偶像吉岡里帆主演，導演片山慎三執導。片山導演在發布會上分享時指出：「原著漫畫非常吸引，令我想參與其中進行改編，故事亦非常引人入勝，在日本取景的地方雖然偏遠，亦由數個分隔的取景地組成，但也圍繞着同一片廣闊的樹林，風景非常優美。」

《噬亡村》主演柳樂優彌、吉崗里帆等到場進行宣傳。（莫匡堯 攝）

《噬亡村》製作及演員團隊與米奇老鼠合照留念。（莫匡堯 攝）

康城影帝柳樂優彌罕有光臨發布會，在會上表示：「劇情旳驚慄是一個層面，但這部電視劇有另一重點，就是家庭關係，亦是一種劇情景觀。」故事對作為警察的丈夫，與妻女的關係有許多著墨，角色亦隨着生活模式的轉變出現爭扎與成長。

康城影帝柳樂優彌於Disney+發布會上分享。（莫匡堯 攝）

女主角吉岡里帆亦表示：「希望劇情經歷令他（丈夫）能夠堅持家庭關係的重要性，有時看似普遍的認知，經歷巨變下有時也會有所偏離。」

寫真偶像兼演員吉岡里帆於Disney+發布會上分享。（莫匡堯 攝）

崔岷植參演韓劇主打作品

韓劇最具話題性作品《賭命為王》（Big Bet）亦於Disney+發布會上公布於12月21日上線串流。劇集以菲律賓賭博大亨的絕強黑勢力為題材，而韓國英勇警探為了緝拿無惡不的大亨歸案，不惜隻身犯險，遠渡到菲律賓與當地警方聯手。《賭命為王》由《原罪犯》韓國影帝崔岷植主演，更是崔岷植事隔25年後再度拍攝的電視劇作品。

崔岷植事隔25年再度參演劇集。《賭命為王》劇集劇照。（電影公司提供）

導演姜允成攜同崔岷植以外的型男孫錫久、李東輝等一眾主演於發布會登場，姜允成在會上分享如何說服崔岷植重返電視：「早前一部與崔岷植合作的電影被暫停，於是我便給他這一份劇本，希望邀請他參演，成功令他對故事產生興趣，得以帶他再度拍攝電視劇。」

《賭命為王》團隊導演姜允成、演員孫錫久、李東輝等，出席Disney+發布會進行宣傳。（莫匡堯 攝）

日韓合作獵奇神劇

由日本導演三池崇史執導，韓國兩大男神丁海寅、高庚杓主演的獵奇神劇《Connect：連瞳》（Connect），將於12月7日上線Disney+串流平台。劇集講述新異種生物「不死身人類」河東修，右眼被移植至「獵奇殺人魔」吳振燮身上，因此而到對方的視角，看到他殘忍地連環殺人後，決心阻止對方並奪回右眼。

《Connect：連瞳》劇情非常獵奇科幻。劇集劇照。（電影公司提供）

丁海寅於宣傳活動上分享拍攝劇集的感受時表示：「我一開始知道能夠與三池導演合作，便感到非常驚喜。雖然彼此之間存在言語限制，但開始與導演溝通時，便發覺創意並沒有界限。」高庚杓亦表示：「十年前的求學時期，已經看過導演很多作品，我們拍攝期間，亦就演繹討論了很多可能性。」而女主角金慧峻亦提及語言上的克服：「一開始少許擔心語言的問題，但發現與導演目標一致，障礙便能夠克服。」