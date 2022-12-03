甄子丹《搜救》票房失利累事？　《喬峰傳》大製作變賀歲網大

由甄子丹監製及主演的電影《搜救》，於10月國慶日上畫，由於是臨時調配上陣欠宣傳，加上疫情升溫影響戲院排片，2億元大製作結果票房只收得2,200萬人民幣，宣布「搜救」失敗。不過這次失利似乎仲有後遺症，有傳指丹爺另一力作《天龍八部之喬峰傳》亦將會改為網大放映。

今年國慶檔上畫，可惜票房失利，要「搜救」的竟是自己。（電影《搜救》劇照）

甄子丹︰呢啲就係人生

對於《搜救》失利，甄子丹曾公開回應票指︰「一部戲就好似人生咁有高低，作為電影人同演員都係豁出去，嘗試唔同題材同角色，但唔緊要，呢啲就係人生。盡咗自己努力，做到最好就算。」看來都處之泰然。

由於是臨時調配上陣，欠宣傳，加上疫情升溫影響戲院排片，最終票房得2,200萬。（電影《搜救》劇照）

對《喬峰傳》失信心

不過今日（3/12）有消息指，由甄子丹執導兼主演的另一部電影《天龍八部之喬峰傳》，亦有可能改為網大在賀歲期間放映。電影於今年7月橫店開鏡，又去到鏡湖、山西等地取景，完全以一部大製作電影的規格拍攝，但結果竟重蹈去年由王晶監製，林峯主演的兩部電影《倚天屠龍記之九陽神功》和《倚天屠龍記之聖火雄風》路線，同樣電影規格拍攝，但最終只能在內地網絡平台上放映。消息令人聯想到，可跟《搜救》票房失利有關？

甄子丹再演金庸筆下角色。（《天龍八部之喬峰傳》劇照）

電影初發劇照時，亦惹人期待。（《天龍八部之喬峰傳》劇照）

出年仲有翻身機會

電影《搜救》，屬於甄子丹轉型作，放棄動作埸面，以感人情節打動觀眾，雖然排到10月國慶黃金檔期上映，但票房嚴重失利。今次《天龍八部之喬峰傳》重回武打動作，理應具一定號召力，但內地防疫措施依然嚴謹，加上宣傳發行花費不菲，在種種不明朗因素下，片商唯有放棄戲院放映，望從網大殺出血路。

甄子丹有份拍攝的《倚天屠龍記之九陽神功》，最終都未能登上戲院。（《倚天屠龍記之九陽神功》劇照）

其實丹爺都不用太擔心，事關他有份拍的荷里活猛片《殺神John Wick 4》（JOHN WICK: CHAPTER 4）已鐵定來年3月上畫，這部時裝動作，加上有奇洛李維斯（Keanu Reeves）信心保證，定必掀起話題，重奪「宇宙最強」地位。