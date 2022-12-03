《燈火闌珊》優先場反應理想　任達華︰香港不乏高質新晉導演演員

電影《狂舞派3》、《哪一天我們會飛》陳心遙監製，曾憲寧導演首次執導的電影《燈火闌珊》，上月在台灣金馬獎率先報捷，由片中女主角張艾嘉奪得最佳女主角。為了讓香港影迷可以提早欣賞該片，發行商安樂電影特意安排於12月舉行多場優先場以饗影迷，主演之一的任達華（華哥），更聯同有份演出的周漢寧、袁富華、麥秋成及唐浩然，一同現身優先場，與影迷見面。

任達華非常欣賞戲中的新普演員周漢寧。（大會相片）

電影《燈火闌珊》昨晚（2日）舉行的首場優先場，華哥聯同監製陳心遙、導演曾憲寧，率領周漢寧、袁富華、麥秋成及唐浩然開場前與影迷會面，華哥還分享拍攝點滴。華哥表示早前已致電恭喜張艾嘉奪獎，並指《燈火闌珊》是套非常有情懷的電影，街頭的霓虹燈，促使香港成為了東方之珠。華哥又提到因在戲中與唐浩然未有對手戲，而緣慳一面，昨晚難得碰頭，華哥不禁笑說：「剃鬚後應該會更似。」華哥又提到香港其實還有很多很好的新導演及新演員，籲大家要支持。

優先場反應熱烈。（大會相片）

首場放映後，監製陳心遙聯同導演曾憲寧，演員周漢寧和麥秋成，與觀眾分享。陳心遙談到籌備到拍攝，幾乎每天看着霓虹燈招牌被拆下，好像與城市的變遷鬥快。至於戲中飾演徒弟的周漢寧，談到今次與張姐及華哥合作，他說︰「係好特別嘅經歷，而且電影以霓虹燈為題材，過程好似保護緊我哋嘅回憶，或者係消失了的東西，所以我好榮幸有份參演。」他還笑指學懂了吹玻璃的技能，閒時可以做Part Time呢！

任達華指香港不乏高質新晉導演及演員。（大會相片）

此外麥秋成提及到，今次除了是他首部電影外，他還為戲中情節編排舞蹈，問他如何將跳舞與霓虹燈作交流？他說︰「大家見到感覺好Moody，係導演構思。戲中年輕版阿鑣（唐浩然飾）同美香（郭爾君飾）嘅動作交流，其實都係滲入咗霓虹燈師傅嘅一啲手法喺裡面，用藝術角度，將霓虹燈美感表達同呈現出來，對我來說係好特別嘅嘗試。」談到首次演出電影，他坦言看劇本時，已流了兩次眼淚，他說︰「感覺到一種消逝和回憶，我覺得係好動人嘅事。」

袁富華在戲中都有客串一角。（大會相片）

至於導演曾憲寧，笑指拍攝過程，如落了咒，她說︰「拍完套戲之後，戲入面出現嘅場景，好似蓮香樓、冠南華嘅招牌，仲有張姐戲中土瓜灣屋企、機舖，甚至蔡思韵戲中劃嘅志記𠝹木廠，都不斷消失。好彩有拍低，可以紀錄住。」除了有份參演的演員陣容鼎盛外，昨晚《燈火闌珊》優先場亦吸引不少圈中人前來欣賞，包括：林家棟、谷德昭、湯怡、吳肇軒、鍾雪瑩、陸駿光、文念中、柯星沛、黃修平等趁機先睹為快。