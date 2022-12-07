朴敘俊《Marvel隊長2》曬歌喉？傳飾演貝兒娜森老公　用歌聲溝通

朴敘俊因演出《梨泰院Class》人氣爆棚，聲勢也蔓延至歐美，因此受到荷李活青睞，加盟《Marvel隊長2》陣容。不過對於他的角色一直都保密到家，如今有消息傳出，他飾演的就是「Marvel隊長」卡羅丹佛斯（Carol Danvers）的老公「Yan」。



朴敘俊早已結束在英國的拍攝，但關於他所飾演的角色，依然還是謎團。根據漫畫中角色的猜想，曾有影迷推測，他可能飾演的角色包括Marvel中的亞裔英雄「Amadeus Cho」，或是「Marvel Boy」Noh-Varr 。

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不過時常爆料Marvel第一手消息的傳媒人Daniel Richtman，在Twitter明確表示，朴敘俊並不是飾演「Amadeus Cho」，而是Marvel隊長的老公Yan。Yan是音樂星球Aldana的王子，不透過言語，而是以唱歌的方式進行交流。

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如果爆料屬實，也代表朴敘俊在《Marvel隊長2》中，將與貝兒娜森（Brie Larson）搭擋演出夫妻，成為名符其實、東西洋通吃的「女神收割機」。先前迪士尼在發佈會上，已正式在《Marvel隊長2》卡士表出現朴敘俊，雖然但仍未公開他的角色，但也足夠令粉絲期待。

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