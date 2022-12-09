《明日戰記》千呎巨幕戶外放映　古天樂送新作《天梯》片段助慶

電影《明日戰記》今日（9/12）於中環海濱The Grounds舉行戶外放映會，主題為「 The Finale & The Future」《明日戰記》 完美謝幕戶外放映會。出席嘉賓有總監製古天樂，劉青雲，姜皓文、胡子彤、朱鑑然、張文傑、羅浩銘、吳肇軒、陳毅樂 (ANSONBEAN）、陳泳伽Winka@COLLAR。而大會亦宣布最新的票房數字已達到$8300萬，繼續保持香港票房亞洲電影冠軍。

古天樂感謝香港市民支持，令《明日戰記》 成為香港票房首部過8000萬票房的亞洲電影，古生亦表示會吸收經驗，下次做得更好。（陳順禎 攝）

活動前三位主角接受傳媒訪問，三位都表示未曾在戶外大銀幕觀看電影，感覺非常新鮮。而問到作為《明日戰記》謝幕活動有何感受，劉青雲笑言：「好難講，再收8000萬點算。」古天樂則表示最近因為電影登上串流平台Netflix ，反應好好都開始要做海外媒體的宣傳。

疫情放緩，問到可有考慮帶埋套動力裝甲到海外宣傳，跟當地觀眾見面？青雲指不用帶：「唔使啦，佢著住去飛機都唔使坐，我去日本呀！」古天樂都點頭表示認同。

ANSONBEAN、Winka獻唱《明日戰記》 電影主題曲《明日之明日〉。（陳順禎 攝）

另外活動上大會播放一條全新片段，見到有人穿上動力裝甲在外太空作戰，問到古生可會是《明日戰記》續集片段？古天樂：「完全不關事，呢個係下部作品《天梯》的測試片段，員是配上《明日戰記》的角色讓大家先睹為快，到正式時會有全新面貌同大家見面。」

此外聖誕將至，問到幾位可安排節目，古生因為要拍戲，只有正日會放假，跟家人食聖誕大餐。而正在拍劇的黑哥，就指聖誕當日便要飛往馬來西亞拍電影。最後青雲就表示：「我係拍烏蠅，我啲工作會安排出年先開始。」

大會播放新作〈天梯〉的測試片段，供大家率先欣賞。（陳順禎 攝）

今次活動現場可容納384位觀眾，特大戶外屏幕高7.5米，闊12.5米，面積有93.75平方米（ 約1000呎）。另外大會亦公布電影自登上Netflix串流平台後，點擊流量在首兩日，便獲全球排名第五位，香港更登上第一位，而累計觀看時數亦已超過1000萬小時。