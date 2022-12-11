哈里梅根暗示經常被傳媒偷拍　王室記者撕破謊言大鬧紀錄片疑造假

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）與Netflix合作拍攝的紀錄片《Harry & Meghan》日前上架，先推出三集，其餘集數則在15日上架。兩人推出紀錄片的舉動被視為再次挑戰英國王室，如此轟動的內幕成為全球民眾追看的節目，不過竟然被英國傳媒爆出涉嫌造假。



紀錄片已於12月8日推出首三集，其餘三集將於12月15日上架。（Netflix）

梅根在預告中爆喊。（預告畫面）

偷用《哈利波特》電影宣傳畫面

在紀錄片的預告及片頭的片段中，英國《太陽報》指片段對不上時間線。當提到梅根與哈里公開戀情後不斷被傳媒猛烈追訪，哈里擔心會重現母親戴安娜王妃被追訪導致車禍離世時，畫面出現了大批傳媒舉機拍攝的畫面，原來是2011年7月電影《哈利波特：死神的聖物2》（Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2）倫敦首映會上的照片。

畫面中的攝影記者其實是《哈利波特》電影首映時的現場。（預告畫面）

將特朗普前律師被追訪的片段移花接木

另一個具爭議性的造假位，在第二條預告中，攝影記者圍著車瘋狂影相的畫面時，梅根說：「我意識到他們永遠不會保護你。」外媒指片段想大家聯想到梅根被傳媒追拍，但畫面其實是前美國總統特朗普（Donald Trump）的前私人律師科恩（Michael Cohen）在2019年離開紐約寓所的片段。

相中的傳媒並不是追訪梅根和哈里。（預告畫面）

英國名模被追訪當做影梅根？

第三個疑造假的畫面，先是播出哈里梅根拖著的畫面，然後接著有一群攝影記者衝向大樓拍攝的畫面。但外媒竟然爆出，畫面其實試英國名模Katie Price因酒駕被判刑，到達英國法院當日的畫面。

扮被傳媒偷拍

在紀錄片及預告中其中一個拍攝梅根抱著兒子阿奇，與哈里一起的背面，畫面的左邊有人正在拍攝兩人。畫面疑暗示傳媒不斷偷拍梅根和哈里，有王室記者看到片段後大鬧紀錄片造假，並透露畫面中的拍攝地點是南非開普敦官邸的水池旁邊，當時只有三人允許拍攝，而該王室記者正正就在現場。