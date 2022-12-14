慾罷不能｜有人自稱性上癮愛玩一夜情　英國豪放女同凱特王妃撞樣

Netflix情慾真人騷《慾罷不能》（Too Hot To Handle）第四季終於火辣回歸，本季特別前往加勒比海度假村進行拍攝，並邀請到12位約炮高手參與「禁慾之旅」，成功戒色禁慾就能捧走20萬美元（約155萬港元）。在充滿誘惑的情況下，各位能夠成功建立情感及贏取獎金？

《慾罷不能》第四季火辣回歸。（Netflix）

來到第四集，參賽者們都比過去兩季高質，當中有人是模特兒、企業家、計算機科學學生及賽車手。一開場時，各位參賽者首次見面場面非常火辣，有人初次見面就摸Pat Pat，非常大膽，現在就率先為大家介紹6位既性感又火辣的女參賽者。

一眾參賽者知道自己是參加《慾罷不能》大受打擊。（劇照）

Brittan Byrd

現年22歲的Brittan來自夏威夷，身高五尺八的她是一位模特兒，曾多次登上當地的雜誌。在自我介紹部份，對性非常開放的Brittan直言約炮很正常，更搞笑懷疑自己有性上癮。

Brittan來自夏威夷。（IG/@brittan_byrd）

Brittan身高五尺八。（IG/@brittan_byrd）

Brittan自稱性上癮。（IG/@brittan_byrd）

Jawahir Khalifa

來自阿姆斯特丹的Jawahir也是一名模特兒，樣貌雖然沒有其他參賽者標緻，但勝在身材均勻。另外，她透露過去曾交過多位男友，但可惜認真拍拖只有一次，更指自己的理想型是Michael B. Jordan。

Jawahir來自阿姆斯特丹。（IG/@jawahirkhalifa）

Jawahir樣貌雖然沒有其他參賽者標緻，但勝在身材均勻。（IG/@jawahirkhalifa）

Dominique Defoe

現年23歲的Dominique是一位計算機科學學生，爽朗直接的她擁有亞裔血統，看到心儀的對象更會出動出擊。

Dominique是一位計算機科學學生。（IG/@dominiquedefoe）

Dominique擁有亞裔血統。（IG/@dominiquedefoe）

Kayla Richart

來自洛杉磯的Kayla擁有甜美的天使面孔及超火辣身材，更自爆有很多人都指自己與巨肺天后Mariah Carey撞樣。Kayla經常在Instagram上載性感比堅尼照，並指有很多男士都為自己著迷，一出場便已吸引到幾位參賽者為她神魂顛倒。

Kayla擁有甜美的天使面孔及超火辣身材。（IG/@kaylarichart）

Kayla被指撞樣Mariah Carey。（IG/@kaylarichart）

Kayla身材超好！（IG/@kaylarichart）

Sophie Stonehouse

來自英國的Sophie出場便有參賽者大讚她有凱特王妃的氣質，樣貌及髮色都有幾分相似，但她卻搞笑指自己太過豪放及下流，根本與王室的優雅扯不上關係，而自己最愛玩一夜情。另外，Sophie除了是網紅，更在公關公司任職經歷，是一位女強人。

Sophie出場便有參賽者大讚她有凱特王妃的氣質。（IG/@sophiestonehouse）

Sophie身材火辣！（IG/@sophiestonehouse）

真係好性感！（IG/@sophiestonehouse）

Flavia Laos Urbina

在節目中段加入的Flavia來自秘魯25歲，是一位超紅KOL，並在Instagram坐擁470萬粉絲。性格豪放的Flavia加入《慾罷不能》後便立即介入一對參賽者的關係，更引起一場風波。

Flavia在IG坐擁470萬粉絲。（IG@flavialaosu）

Flavia中途加入節目。（IG@flavialaosu）