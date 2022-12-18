窄路微塵︱袁澧林清潔工角色入血　難忘拍死人屋：見人形污物想嘔

香港電影《窄路微塵》將於12月22日正式上映。電影因為男女主角張繼聰與袁澧林早前雙雙入圍金馬獎而造就相當高的呼聲，而電影製作團隊亦把握上映前的機會，在社交媒體上載幕後特輯，吸引更多觀眾注意與討論。《窄路微塵》講述清潔公司東主窄哥（張繼聰 飾），人到中年仍為生計掙扎，僱用了曾是不良少女的單親媽媽Candy（袁澧林 飾）。疫情初期，二人相知相識，滋長出微妙感情，開展一段互相扶持的故事。

張繼聰與袁澧林早前因為《窄路微塵》而雙雙提金馬獎最佳男、女主角。（《窄路微塵》電影劇照）

女主角袁澧林在幕後特輯中，分享為了飾演清潔工一角進行的準備：「我們在拍這套戲之前，有去採訪一位經營小型清潔公司的東主，作為角色原型，並進行資料搜集。當我第一眼看到他們的清潔工具時，發現原來所有工具都十分大型。」

袁澧林於《窄路微塵》裡飾演單親媽媽Candy一角，為了生計要當清潔工。（《窄路微塵》電影劇照）

袁澧林透過《窄路微塵》注意到社會裡經常被忽略的一群：「其實我們從來沒有思考過，為何商場、街道會乾淨，因為背後有人默默地清潔，我覺得令我們認為是理所當然。」能夠提名金馬影后，袁澧林顯然非常投入演出，Candy一角非常入血：「（戲裡）我要親身做清潔，意識變得非常敏感。見到哪裡弄髒了，就會想應該用甚麼工具進行清潔。」

袁澧林對《窄路微塵》的角色非常入血，看到污漬便會想用甚麼工具清潔。（《窄路微塵》特輯截圖）

談到最深刻的拍攝戲份，袁澧林表示有一幕到現在仍然十分噁心：「（戲裡）最深刻印象的一次是清潔死人屋，我事前已經上網搜尋過相片，到了現場發現相當相似。我看着一攤疑似人體組織，堆砌成一個人形的污物，令我覺得很想嘔。因為電影美術組的工作做得太好，好像真的有一位死人在現場。」

袁澧林於《窄路微塵》特輯裡接受訪問時，表示想起「死人屋」一幕的景象便很想嘔。（《窄路微塵》特輯截圖）

從《窄路微塵》的特輯中可見，電影美術組的確花上不少心思準備「死人屋」一景。（《窄路微塵》特輯截圖）

然而在厭惡以外，袁澧林亦因為與角色一同經歷《窄路微塵》的故事，而對生死多了一絲感悟：「另外看着死人，真的會代入Candy（角色）一樣進行反思，如果我死了就像這樣，被人清潔以後，就不再存在於這個世界之中，那個場景為我帶來不少衝擊。」