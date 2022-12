萬眾期待的《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)終於上映!導演占士金馬倫(James Cameron)日前於洛杉磯出席放映會,竟然被目擊對住守候多時的影迷舉中指,究竟及生咩事?

占士金馬倫無視守候多時的影迷,直接上車離開。(影片截圖)

點擊下圖睇占士金馬倫舉中指

當日有數十名影迷在戲院門外守候,等待占士金馬倫現身索取簽名,不過占士從大廈走出來完全無視所有人,連打招呼都慳返,直接衝入車內。此舉令影迷們大感不滿,不單止發出嘘聲,有人更爆粗高呼「他X的阿凡達」,現場保安人員都忍唔住笑。而占士金馬倫都不甘示弱,伸手出窗外高舉中指回敬。

占士日前於韓國首映表現親民。(Getty Images)

不少網民批評占士金馬倫冇禮貌又小氣,對米飯班主態度冷漠,但亦有人指出這些人是炒賣黨,拿到簽名後會拍賣賺錢,所以占士才對他們才不屑一顧。