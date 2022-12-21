《阿凡達︰水之道》特效太刺激　中年男子睇至中途心臟病發死亡

萬眾期待，荷里活史詩式科幻電影《阿凡達︰水之道》（Avatar︰The Way of Water），終於在本月中在世界各地盛大上映。不少觀看過的朋友都盛讚劇情緊湊，畫面極富官能刺激。不過早前，就有一位印度中年男子，便疑似因畫面太刺激，在戲院觀影途中心臟病發死亡。

戲中的巨鯨成為全片焦點。(《阿凡達：水之道》電影劇照）

《阿凡達：水之道》已於世界各地上映，而在本月17日，印度一名男子Lakshmireddy Srinu，跟弟弟在戲院觀影時，疑因太興奮和刺激，中途心臟病發身亡。而當時的主診醫生Lakshmi Reddy Srinu表示，其死亡或與本人的病史有關，而本身便患有高血壓病史，有可能是看電影時過於興奮，令其血壓升高至使心臟的動脈破裂，令心臟驟停猝死亡。

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而當地報道指，死者有一對兒女，雖未透露真實年齡，但外電估計應屆乎35-45 歲。當時他正跟弟弟一起入場觀賞《阿凡達︰水之道》。當地有專家亦表示，冠狀動脈斑塊破裂或興奮引發心律失常所致是有可能，而這類死亡確實會發生在激動人心的比賽或情緒激動的情況下發生。

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《阿凡達》當年在中國上映創下紀錄，有外國媒體估計這部作部於2016年上映的話，或可收破百億港元票房。（網上圖片）

而根據報導，其實13年前，2010年《阿凡達》在台灣上映時，亦有一名41歲的男子出現腦幹出血的情況，最終亦宣告不治。