《第95屆奧斯卡頒獎禮》將於香港時間明年3月13日早上舉行,大會公佈部份獎項的入圍初選名單,當中「最佳國際影片」兩岸三地華語片全軍覆沒,湯唯主演的韓國電影《分手的決心》就成功擠身15強。

《風再起時》代表香港出戰奧斯卡,可惜未能入圍。(劇照)

入圍初選名單包括「最佳國際影片」、「最佳紀錄片」、「最佳紀錄短片」、「最佳短片」、「最佳動畫短片」、「最佳原創歌曲」、「最佳配樂」、「最佳化妝及髮型」、「最佳視覺效果」及「最佳音效」等獎項的名單。當中「最佳國際影片」的15部入圍作品中,代表香港的《風再起時》、代表中國的《奇蹟·笨小孩》以及代表台灣的《該死的阿修羅》等華語電影全數落選。

《分手的決心》被睇好有望殺入「最佳國際影片」最後五強。(劇照)

朴贊郁執導、湯唯與朴海日主演的《分手的決心》就成功殺入15強,另外代表德國的Netflix電影《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)及越南電影《回首爾後》(Return to Seoul)等都有入圍。